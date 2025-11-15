Home

Cronaca

Livorno: Inaugurata nel quartiere Ovosodo l’opera muraria “Brucia via la tua ombra” dell’artista D*Face

Cronaca

15 Novembre 2025

Livorno: Inaugurata nel quartiere Ovosodo l’opera muraria “Brucia via la tua ombra” dell’artista D*Face

Livorno 15 novembre 2025 Livorno: Inaugurata nel quartiere Ovosodo l’opera muraria “Brucia via la tua ombra” dell’artista D*Face

Inaugurata questa mattina a Livorno l’opera muraria “Burn your Shadow Away – Brucia via la tua ombra” dell’acclamato street artist D*Face, nata dalla collaborazione delle due realtà culturali livornesi, Murali – Diamo colore alla città APS e l’Associazione FiPiLi Horror Festival aps, unite in un progetto condiviso di rigenerazione degli spazi cittadini con l’obiettivo di promuovere la street art e i linguaggi dell’horror d’autore in chiave educativa e partecipativa, stimolando l’interesse per nuovi spazi culturali e aree cittadine meno frequentate e conosciute.

Il murale, il cui titolo invita a una “rinascita personale”, lasciando andare le proprie ombre del passato, è nato sulla facciata laterale del palazzo di via Luigi Bosi n.4, nel quartiere “Ovosodo”, ed è ispirato alla figura della scrittrice Mary Shelley e al suo celebre romanzo “Frankenstein”. L’idea dell’opera è nata dal legame che la scrittrice ha avuto con Livorno, città più volte visitata dalla Shelley nei primi anni del 1800, tanto da essere citata nel romanzo.

“Con l’opera di D*Face, Livorno arricchisce il suo museo a cielo aperto con un’altra firma di respiro internazionale. Credo profondamente che l’arte debba essere accessibile a tutti, non solo strumento di bellezza, ma anche occasione di riflessione – spiega l’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli. Siamo felici di aver ospitato l’artista in città questa settimana, durante la quale ha potuto dialogare con i nostri cittadini: tanti ragazzi sono andati a vederlo all’opera, molte persone si sono fermate a osservare il suo lavoro e lui si è mostrato sempre accogliente e generoso nel dialogo. Con questo progetto – prosegue l’assessora – Livorno si siede idealmente allo stesso tavolo con due grandi capitali dell’arte pubblica come Londra e Milano, per riflettere su cosa significhi fare arte, cultura e renderle davvero accessibili. Questo percorso è stato possibile grazie alla passione onesta e incrollabile di MuraLi e del FiPiLi Horror Festival, intrecciando la street art con la letteratura e il cinema”.

Da non perdere, sabato 29 novembre alle ore 16:00, l’ultimo appuntamento degli eventi collaterali che hanno scandito la creazione del murale, lo Street Art Tour guidato alla scoperta dell’arte urbana cittadina, curato dalla Cooperativa Agave in sinergia con l’associazione Murali, con tappa conclusiva presso il murale di D*Face. Per prenotazioni e informazioni punto di partenza dello Street Art Tour: Cooperativa Agave | telefono 0586/897890 – 348/0404516 | e -mail: prenotazioni@agaveservizi.it.

Un progetto a cura di Murali – Diamo colore alla città APS, in collaborazione con il FiPiLi Horror Festival, con la compartecipazione del Comune di Livorno e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana e i Partner tecnici del progetto: Coloriidea, Sikkens Italia, GV3-Venpa, in sinergia con: ASD Kiss the Rail, ISS Vespucci-Colombo.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma completo: e-mail: info@murali.com

Livorno: Inaugurata nel quartiere Ovosodo l’opera muraria “Brucia via la tua ombra” dell’artista D*Face



