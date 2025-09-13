Home

Cronaca

Livorno, inaugurata presso la Cgil la sede del gruppo di auto mutuo aiuto sulla fibromialgia: una delle prime esperienze in Italia

Cronaca

13 Settembre 2025

Livorno, inaugurata presso la Cgil la sede del gruppo di auto mutuo aiuto sulla fibromialgia: una delle prime esperienze in Italia

Livorno 13 settembre 2025 Livorno, inaugurata presso la Cgil la sede del gruppo di auto mutuo aiuto sulla fibromialgia: una delle prime esperienze in Italia

E’ stata inaugurata la sede permanente del gruppo di auto mutuo aiuto sulla fibromialgia, ospitata al quinto piano della Cgil di via Ciardi 8. Si tratta di una delle prime esperienze in Italia: un luogo di ascolto e sostegno reciproco per chi convive con questa sindrome.

Il gruppo è nato nel gennaio 2024 su iniziativa della Filcams-Cgil e conta già 30 partecipanti. La partecipazione è aperta a tutti: chiunque voglia informarsi o aderire può rivolgersi alla Filcams-Cgil.

La fibromialgia è una sindrome dolorosa e cronica che colpisce soprattutto le donne, con conseguenze importanti sulla vita sociale e lavorativa. In Italia non è ancora ufficialmente riconosciuta, e questo comporta difficoltà di tutela, soprattutto sul posto di lavoro.

Secondo le stime, interessa circa il 2-3% della popolazione, in larga parte donne.

All’inaugurazione erano presenti:

Rossano Rossi – Segretario Generale Cgil Toscana

Gianfranco Francese – Segretario generale Cgil provincia di Livorno

Ombretta Pieracci – Filcams-Cgil nazionale

Fabrizia Brogi – segretaria generale Filcams-Cgil provincia di Livorno

Dott. Enrico Cazzaniga – Psicologo e psicoterapeuta

Cristina Lucetti – Presidentessa Commissione Consiliare per le Politiche Sociali e le Pari Opportunità del Comune di Livorno

Francesca Cecchi – Presidentessa Commissione Consiliare Pari Opportunità e Differenze di Genere del Comune di Livorno

Dott. Gianluigi Occhipinti – Responsabile U.O. Reumatologia, ASL Nord Ovest Toscana

Dott.ssa Patrizia Fistesmaire – Dirigente Psicologa e Psicoterapeuta, ASL Nord Ovest Toscana

L’obiettivo è ora arrivare alla firma di un protocollo d’intesa tra istituzioni, Asl e parti sociali, per garantire maggiore sostegno e tutela alle persone che soffrono di fibromialgia.

Livorno, inaugurata presso la Cgil la sede del gruppo di auto mutuo aiuto sulla fibromialgia: una delle prime esperienze in Italia