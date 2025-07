Home

Livorno, incendio distrugge due camper e un canneto vicino alla stazione

21 Luglio 2025

Livorno 21 luglio 2025

Paura nella zona della stazione ferroviaria, dove un incendio ha completamente distrutto due camper in sosta e coinvolto parte di un canneto nelle vicinanze. Le fiamme si sono sviluppate nel parcheggio situato dietro lo scalo ferroviario, in via Masi, generando un denso fumo visibile anche a distanza.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Livorno, con personale operativo dalla sede centrale, riuscendo a domare il rogo ed evitare che si propagasse ulteriormente. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte.

Le cause dell’incendio sono al momento in corso di accertamento. L’area è stata messa in sicurezza e saranno effettuate ulteriori verifiche nelle prossime ore per chiarire la dinamica dell’accaduto.