Livorno: incendio in appartamento, intossicate due donne

13 Gennaio 2026

Livorno 13 gennaio 2026

Momenti di apprensione nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio, in via della Posta, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato in una palazzina di tre piani.

L’allarme è scattato nelle ore serali e sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, insieme al personale sanitario del 118. L’abitazione era occupata da due sorelle, entrambe rimaste coinvolte nell’episodio. A scopo precauzionale, l’intero edificio è stato fatto evacuare per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

I pompieri hanno lavorato per domare le fiamme e circoscrivere il rogo, evitando che l’incendio si propagasse agli altri appartamenti della palazzina. Una volta spento il fuoco, l’alloggio interessato è stato messo in sicurezza.

Sul posto sono giunte due ambulanze della Misericordia di Livorno e l’automedica. Le due donne sono state soccorse dal personale sanitario e, dopo aver ricevuto le prime cure, sono state accompagnate in ospedale in via precauzionale. Entrambe avrebbero riportato una lieve intossicazione da fumo.

Non si segnalano altri feriti. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.