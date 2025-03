Home

19 Marzo 2025

19 Marzo 2025

Livorno, incendio in un appartamento in via della Maddalena: evacuato il palazzo, un intossicato

Attimi di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 19 marzo, in via della Maddalena a Livorno, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano del civico 5. Le fiamme e il fumo denso hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti che hanno notato il fumo fuoriuscire dall’abitazione.

Sul posto sono giunti tempestivamente i pompieri, affiancati dai soccorritori della Misericordia di Livorno, da un’automedica e dagli agenti del 113. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l’incendio, mentre il personale sanitario si è preso cura di un uomo di 73 anni, rimasto intossicato a causa dell’inalazione del fumo. L’anziano è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso.

Per garantire la sicurezza dei residenti, l’intero palazzo è stato evacuato, mentre la polizia municipale ha provveduto a chiudere le strade circostanti, deviando il traffico verso via dell’Indipendenza per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.

Secondo le prime informazioni, a causare l’incendio potrebbe essere stata una fuoriuscita di gas; motivo per cui sul luogo del rogo è intervenuto anche il personale di Asa per verificare l’impianto. Saranno comunque i vigili del fuoco a condurre gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, ma l’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona. Al momento non si segnalano ulteriori feriti, ma l’edificio dovrà essere sottoposto a verifiche strutturali per accertarne l’agibilità dopo l’incendio.