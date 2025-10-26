Home

Livorno, incendio in un appartamento nel quartiere Shangai: fumo nero e intervento dei vigili del fuoco

26 Ottobre 2025

Livorno, incendio in un appartamento nel quartiere Shangai: fumo nero e intervento dei vigili del fuoco

Livorno 26 ottobre 2025

Momenti di paura in via Nino Bixio nel quartiere Shangai, questa sera, poco prima delle 21 un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un condominio popolare.

Dal video si vedono un denso fumo nero uscire da una finestra, mentre i vigili del fuoco – intervenuti con diverse squadre e l’autoscala – sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Al momento non si conoscono ancora le cause del rogo né se vi siano persone coinvolte. L’area è stata transennata per consentire l’intervento in sicurezza e sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine e il personale sanitario.

La situazione è ancora in evoluzione e la notizia è in aggiornamento.