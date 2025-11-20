Home

Cronaca

Livorno, incidenti stradali in calo: il comandante Orlando conferma la tendenza positiva

Cronaca

20 Novembre 2025

Livorno, incidenti stradali in calo: il comandante Orlando conferma la tendenza positiva

Livorno 20 novembre 2025 Livorno, incidenti stradali in calo: il comandante Orlando conferma la tendenza positiva

La situazione della sicurezza stradale a Livorno mostra segnali concreti di miglioramento. A confermarlo è il comandante della Polizia Locale Joselito Orlando, che questa mattina ha presentato i dati aggiornati sugli incidenti rilevati in città nel corso del 2025.

Secondo Orlando, nel corso dell’anno sono stati registrati 1413 incidenti stradali, un dato in calo rispetto al 2024, a dimostrazione che le politiche di prevenzione e sensibilizzazione stanno producendo risultati tangibili. La Polizia Locale rileva circa il 90% dei sinistri che avvengono sul territorio comunale, garantendo così un quadro preciso e costantemente monitorato della situazione.

Il comandante ha evidenziato come la parte più critica resti quella dei veicoli a due ruote. «La maggioranza degli incidenti con feriti – spiega Orlando – riguarda motocicli e ciclomotori, mezzi che per loro natura espongono maggiormente a rischi». Un altro dato significativo riguarda i giovani: 133 minorenni sono rimasti coinvolti in incidenti stradali nel 2025, 30 in meno rispetto all’anno precedente.

Orlando ha sottolineato quanto sia fondamentale garantire tutela nelle prime e delicate fasi successive a un incidente, sia per le persone coinvolte sia per gli operatori che intervengono in condizioni spesso complesse. «Fin dall’inizio del mio mandato ho ritenuto prioritario investire in strumenti e mezzi che migliorino sicurezza, visibilità e rapidità d’intervento. È un impegno che prosegue attraverso i fondi vincolati dell’articolo 208 del Codice della Strada, derivanti dalle sanzioni, destinati esclusivamente alla sicurezza stradale».

La riduzione degli incidenti, ha concluso Orlando, non è casuale ma frutto di una strategia che combina presenza sul territorio, educazione stradale, controlli mirati e investimenti dedicati alla sicurezza. Un percorso che, secondo il comandante, continuerà anche nei prossimi mesi per consolidare i progressi e diminuire ulteriormente il numero dei sinistri.

Livorno, incidenti stradali in calo: il comandante Orlando conferma la tendenza positiva