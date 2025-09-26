Livorno, infestanti sul pavimento, chiuso temporaneamente bar pasticceria

Home

Nell’ambito della campagna dei Carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di un bar pasticceria del capoluogo.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno accertato che il locale adibito alla somministrazione degli alimenti ed i servizi igienici erano detenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza diffusa di infestanti in vari punti della pavimentazione.

Pertanto i carabinieri hanno richiesto l’intervento di personale dell’ASL competente che ha disposto l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività di preparazione e somministrazione alimenti fino a quando le criticità riscontrate non saranno sanate.

Ne è conseguita per la titolare una sanzione amministrativa ammontante a 1.000 euro.