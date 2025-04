Home

28 Aprile 2025

Livorno, infradito usurate sulla Terrazza: “Donazione per immigrati”

Una scena insolita ha attirato l’attenzione dei passanti domenica alla Terrazza Mascagni. Sulla spalletta affacciata sul mare sono comparse due infradito, visibilmente usurate, accompagnate da un cartello con la scritta “Donazione per immigrati”.

L’iniziativa, se così si può definire, ha suscitato curiosità e anche interrogativi tra chi si è trovato a passeggiare lungo uno dei luoghi simbolo della città. Le infradito, infatti, non erano nuove: una delle due, quella sinistra, presentava addirittura la mancanza di un pezzo nella parte anteriore, rendendola inutilizzabile.

Il gesto potrebbe essere letto in modi diversi. Da un lato, qualcuno potrebbe aver voluto, pur in maniera approssimativa e discutibile, offrire qualcosa a chi si trova in difficoltà, magari pensando – seppure in modo superficiale – che anche oggetti usati possano avere una nuova vita nelle mani di chi ha bisogno. Dall’altro, non si può escludere una provocazione o una presa in giro, dato lo stato delle infradito e il tono ambiguo del cartello.

In ogni caso, l’episodio ha aperto una riflessione tra i presenti: fino a che punto può spingersi il confine tra carità e mancanza di rispetto? Offrire qualcosa a chi è in difficoltà dovrebbe essere un gesto di dignità, non un modo per disfarsi di oggetti inutilizzabili.

La Terrazza Mascagni, ancora una volta, si conferma non solo come splendida cornice per passeggiate e foto, ma anche come specchio, talvolta ironico e amaro, dei tempi che stiamo vivendo.