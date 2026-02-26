Home

Livorno, intervento di ripristino della fognatura nera in via Lamarmora

26 Febbraio 2026

Livorno, intervento di ripristino della fognatura nera in via Lamarmora

Livorno 26 febbraio 2026

ASA informa che è in corso un intervento di manutenzione straordinaria della fognatura nera in via Lamarmora. I lavori si sono resi necessari per garantire la piena efficienza della rete fognaria e prevedono la riparazione e la messa in sicurezza del tratto interessato. Per consentire lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza, saranno istituiti fino al 4 marzo i seguenti provvedimenti alla viabilità:

il divieto di transito veicolare in via Lamarmora nel tratto compreso tra via del Cedro e via Torretta, eccetto veicoli in ingresso e in uscita presso il passo carrabile ivi presente della Croce Rossa Italiana; il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Lamarmora nel tratto di cui al paragrafo 1); il restringimento di carreggiata in via della Cinta Esterna in prossimità dell’intersezione con via Lamarmora (civico 30) per 20 metri: il limite massimo di velocità in 30 km/h in via della Cinta Esterna nel tratto di cui al paragrafo 3).