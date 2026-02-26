Livorno, intervento di ripristino della fognatura nera in via Lamarmora
Livorno 26 febbraio 2026
ASA informa che è in corso un intervento di manutenzione straordinaria della fognatura nera in via Lamarmora. I lavori si sono resi necessari per garantire la piena efficienza della rete fognaria e prevedono la riparazione e la messa in sicurezza del tratto interessato. Per consentire lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza, saranno istituiti fino al 4 marzo i seguenti provvedimenti alla viabilità:
- il divieto di transito veicolare in via Lamarmora nel tratto compreso tra via del Cedro e via Torretta, eccetto veicoli in ingresso e in uscita presso il passo carrabile ivi presente della Croce Rossa Italiana;
- il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Lamarmora nel tratto di cui al paragrafo 1);
- il restringimento di carreggiata in via della Cinta Esterna in prossimità dell’intersezione con via Lamarmora (civico 30) per 20 metri:
- il limite massimo di velocità in 30 km/h in via della Cinta Esterna nel tratto di cui al paragrafo 3).