Livorno, ko amaro al Picchi: la Juventus Next Gen passa 2-1

11 Gennaio 2026

È una sconfitta che lascia l’amaro in bocca quella maturata all’Armando Picchi. Il Livorno cade in casa per 1-2 contro la Juventus Next Gen al termine di una gara dai due volti, condizionata dagli episodi e, soprattutto, dall’inferiorità numerica.

L’avvio degli amaranto è brillante e aggressivo. La squadra di Venturato parte forte, alzando subito il ritmo e creando i primi pericoli. Scaglia è costretto agli straordinari su Dionisi, prima su una spettacolare rovesciata e poi su un nuovo tentativo servito da Peralta. Il gol è nell’aria e arriva puntuale al 7’. Hamlili disegna un lancio perfetto dalle retrovie, Di Carmine controlla e con un diagonale preciso batte il portiere bianconero, portando in vantaggio il Livorno.

La gioia del Picchi, però, dura poco. La Juventus Next Gen reagisce con grande personalità e trova il pareggio appena cinque minuti dopo. Turicchia crossa dalla sinistra, Puczka sfugge alla marcatura sul secondo palo e deposita in rete l’1-1. La partita cambia volto: il ritmo si abbassa, ma le occasioni non mancano. Il Livorno prova a mantenere il pallino del gioco, mentre i bianconeri rispondono con ripartenze rapide, andando vicini al sorpasso prima con Puczka e poi con Guerra.

La ripresa si apre con l’episodio che indirizza definitivamente il match. Al 52’ Nwachukwu rimedia il secondo cartellino giallo e viene espulso, lasciando il Livorno in dieci uomini. Da quel momento gli amaranto sono costretti ad arretrare il baricentro e a difendersi con ordine, affrontando una lunga fase di sofferenza.

Bonassi è decisivo nel tenere in piedi il risultato, respingendo un sinistro insidioso, mentre Okoro spreca di testa una ghiotta occasione da distanza ravvicinata. Il fortino amaranto resiste fino all’84’, quando la qualità della Juventus Next Gen fa la differenza. Guerra trova lo spazio giusto al limite e con un sinistro preciso supera Seghetti per il definitivo 1-2.

Nel finale il clima si fa nervoso. Venturato tenta il tutto per tutto inserendo forze fresche, ma nonostante cinque minuti di recupero il risultato non cambia. Il Livorno esce dal campo senza punti, punito dall’espulsione e dal cinismo degli ospiti.

