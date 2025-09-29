Livorno, la 5ª Meccanici dell’ITI si ritrova 50 anni dopo il diploma
Livorno 29 settembre 2025 Livorno, la 5ª Meccanici dell’ITI si ritrova 50 anni dopo il diploma
Un pranzo all’insegna dei ricordi e dell’amicizia ha segnato il ritorno insieme degli ex studenti della 5ª Meccanici dell’Istituto Tecnico Industriale di Livorno, diplomatisi nell’anno scolastico 1974-75.
A distanza di cinquant’anni, il gruppo si è riunito presso l’agriturismo Cheloni di Guasticce, trasformando la giornata in un’occasione speciale per rievocare esperienze scolastiche, aneddoti e momenti di vita condivisi tra i banchi e nei laboratori.
“È stata una piacevolissima occasione per ritrovarsi, dopo tanti anni, e riscoprire i legami nati in quegli anni felici che hanno contribuito non solo alla nostra formazione professionale, ma soprattutto a quella umana”, hanno raccontato i partecipanti.
Alla rimpatriata ha preso parte anche una figura molto cara agli ex studenti: l’ingegnere Alessandro Soriani, professore di Disegno e per tutti un punto di riferimento, nonché amico.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Leonardo Biasci, che con la sua paziente opera di ricerca e organizzazione ha reso possibile l’incontro, garantendone l’ottima riuscita.
La giornata si è conclusa con un impegno condiviso: organizzare presto una nuova occasione di incontro, allargata anche a coloro che, per motivi lavorativi o familiari, non hanno potuto essere presenti.
Alla tavolata hanno preso parte:
Paolo Ghelardi, Maurizio Fabiani, Leonardo Biasci, Vincenzo Oriana, Carlo Freschi, Fabio Dominici, Paolo Picanza, Giampaolo Gori, Raffaele Zullo, Paolo Pacciardi, l’ingegnere Alessandro Soriani e Sergio Casarosa.