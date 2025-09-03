Home

Livorno, la Festa dell’Unità chiude con una cacciuccata antifascista

3 Settembre 2025

Arriva la prima Cacciuccata Antifascista. Un evento mai organizzato prima e che chiuderà la Festa Nazionale dell’Unità tematica su infrastrutture e trasporti di Livorno.

La Festa dell’Unità nazionale tematica di Livorno ospiterà la prima edizione della Cacciuccata Antifascista, un’iniziativa mai organizzata prima e che chiuderà la manifestazione che si sta svolgendo alla Rotonda di Ardenza.

L’appuntamento con questo evento unico nel suo genere è per lunedì 8 settembre, alle ore 20.

“Abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa – spiegano gli organizzatori – per chiudere la nostra Festa dell’Unità con un grande momento di socialità. Sarà un’occasione per stare insieme, celebrare la memoria storica e riaffermare l’impegno democratico e antifascista, nel segno della convivialità e della condivisione”.

Per partecipare alla cacciuccata antifascista servirà prenotarsi, contattando i seguenti numeri telefonici:

Anna: 335 808 7110

Chiara: 340 546 1413

Mauro 334 117 4034

Il costo del menù, che non comprenderà solo il cacciucco, sarà di 25 euro (vino escluso).

Al termine della cena si svolgerà uno spettacolo di cabaret livornese di Valerio Delfino e Claudio Marmugi dal titolo “Compagni di risate”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare