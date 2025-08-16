Home

Livorno, la missione di MrGreen: “Insieme possiamo fermare lo scempio dei rifiuti, vuoi unirti anche tu?”

16 Agosto 2025

MrGreen toglie 4 chili di plastica da via Firenze

Il sole stava calando quando Mr. Green, volto simbolo della speranza verde a Livorno, è salito sulla sua bicicletta a pedalata assistita, trainando il carretto. La giornata era stata rovente: il terreno sembrava ardere sotto i piedi. Poco dopo le 18, la destinazione era uno dei parcheggi di via di Firenze.

Lì, ancora una volta, lo scenario si è ripetuto: rifiuti sparsi ovunque, plastica abbandonata, bottiglie e sacchetti dimenticati. “Uno spettacolo desolante”, racconta Mr. Green, ma non sufficiente a fermare la sua determinazione.

Armato di pazienza e senso civico, ha iniziato a raccogliere quello che altri avevano lasciato. In poco tempo, due grandi sacchi pieni di plastica erano pronti per essere smaltiti correttamente. Alla pesa, il verdetto: 3 chili e 750 grammi di spazzatura. Quasi 4 chili in un solo pomeriggio, in un solo parcheggio.

“È tanto. È troppo – riflette –. Ogni bottiglia lasciata a terra, ogni sacchetto dimenticato, è un colpo alla natura. E ferendo la natura, feriamo noi stessi”.

Per Mr. Green, non servono gesti eclatanti, ma la volontà di iniziare, anche con piccole azioni quotidiane, e soprattutto di farlo insieme. “Io sono Mr. Green – conclude – e questa è la mia missione. Vuoi unirti anche tu?”.

Se hai a cuore l’ambiente e la tua città e vuoi contattare MrGreen per unirti lui in una missione verde clicca qui