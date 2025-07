Livorno la parola più fotografata dell’estate

Home

5 Luglio 2025

Una cartolina chiamata Livorno: la scritta di fronte alla Fortezza Vecchia conquista i turisti

A volte basta poco per lasciare il segno. E a Livorno, questo “poco” ha il sapore semplice delle lettere bianche che compongono il nome della città, sistemate con cura nella piazza ai piedi del ponte di Santa Trinita. Con lo sfondo maestoso della Fortezza Vecchia, questa installazione è diventata, in pochissimo tempo, il punto più fotografato dai turisti in visita.

Famiglie, coppie, amici e viaggiatori solitari si fermano lì, si appoggiano alle lettere o si siedono sul muretto che le separa dalla fortezza. In un click, la magia di Livorno diventa ricordo. La composizione della foto è perfetta: in primo piano, il nome della città; sullo sfondo, uno degli emblemi della storia livornese. Un’immagine che sa di mare, di vento salmastro, di vacanza.

«Certe volte le cose semplici sono quelle che regalano i risultati più significativi», ha commentato il sindaco Luca Salvetti, soddisfatto del successo riscosso da questa installazione urbana. «Questo luogo, con il riferimento del nome della città, è ufficialmente il punto di Livorno più fotografato negli ultimi tre mesi».

E come dargli torto? Basta passare da lì a qualsiasi ora del giorno per vedere turisti felici posare sorridenti. Alcuni mimano la forma delle lettere, altri si stringono l’un l’altro per far entrare nella cornice della foto anche la fortezza alle spalle. È un modo nuovo, semplice e potente per dire “ci sono stato”, “ho vissuto Livorno”, portando con sé un ricordo che non sbiadirà.

In foto lo screenshot delle foto pubblicate dal Sindaco Luca Salvetti sulla sua pagina Facebook

