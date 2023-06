Home

30 Giugno 2023

Livorno, la polizia di stato cerca il proprietario di una bicicletta ritrovata in via Ugo Foscolo

Livorno 30 giugno 2023 – La polizia di stato ha ritrovato una bicicletta in via Ugo Foscolo 48, nella giornata di ieri, 29 giugno 2023. Si tratta di una bici di colore rosso, con il telaio in alluminio e il cambio a sei marce. La bici è stata abbandonata sul marciapiede, senza lucchetto né documenti.

La polizia di stato cerca il proprietario della bicicletta, che potrebbe averla persa o subito un furto. Chi riconosce la bici o ha informazioni utili può rivolgersi presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Upgsp) di viale Boccaccio 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. Si ricorda di portare con sé un documento di identità e la prova di proprietà della bici.

La polizia di stato invita i cittadini a segnalare tempestivamente i casi di smarrimento o furto delle proprie biciclette, per facilitare le operazioni di ritrovamento e restituzione. Si consiglia inoltre di usare sempre dei lucchetti adeguati e di non lasciare le bici incustodite in luoghi isolati o poco illuminati.

