 Livorno: La Polizia di Stato denuncia un 39enne per tentato furto di scooter

19 Marzo 2025

La Polizia di Stato di Livorno, alle prime ore di ieri 18 marzo, ha denunciato un 39enne cittadino italiano per tentato furto di scooter.

Alle ore 5.00 circa, personale della Sezione Volanti si recava in via Roma per una segnalazione di un cittadino che asseriva di essere all’inseguimento di un soggetto che stava rubando il suo scooter.

Su posto gli agenti prendevano contatti con il richiedente il quale riferiva che, mentre si trovava nel suo appartamento, riceveva sullo smartphone la segnalazione di allarme del suo scooter parcheggiato in strada.

Scendeva immediatamente in strada e seguiva il segnale gps dello scooter che risultava in lieve movimento.

Giunto in piazza Matteotti notava un uomo che si stava allontanando spingendo il suo motociclo. Quest’ultimo vistosi scoperto lasciava lo scooter e si allontanava a piedi; poi essendo seguito dal proprietario dello scooter scavalcava una recinzione per nascondersi in un’area condominiale.

I poliziotti rintracciato il soggetto nell’area condominiale lo conducevano presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Nella successiva perquisizione personale rinvenivano all’interno degli slip una bustina di sostanza stupefacente che, a seguito di analisi esperite da personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, risultava essere cocaina per un peso complessivo di 2.11 gr

Il 39enne veniva quindi denunciato per tentato furto aggravato e segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.