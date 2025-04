Home

Livorno, la polizia festeggia il suo 173° anniversario. Gli agenti premiati

11 Aprile 2025

Livorno, la polizia festeggia il suo 173° anniversario. Gli agenti premiati

Il 10 aprile 2025

la Polizia di Stato ha celebrato il 173° anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si è tenuta nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma con la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

Questo importante momento di festa si incentra sull’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come sintetizzato dal claim #essercisempre.

Nella nostra provincia, data la contemporanea commemorazione del 34 ° anniversario della strage del traghetto della Moby Prince, la celebrazione è stata posticipata a venerdì 11 Aprile 2025 e si è svolta a Livorno presso il teatro la Goldonetta con inizio alle h.11.00.

La celebrazione è stata preceduta alle h.8.30 da una cerimonia svolta nell’Area della Memoria nel Piazzale caduti e defunti della Polizia di Stato, in cui alla presenza del Questore Dr.ssa Giuseppina Stellino e del Prefetto dr Giancarlo Dionisi, sulle note del silenzio, sono stati resi gli onori ai caduti della Polizia di Stato, che hanno sacrificato la propria vita a tutela della comunità, mediante la deposizione di una corona.

Nel corso della celebrazione presso La Goldonetta si è data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Mattarella, del Ministro degli interno Piantedosi e del Capo della Polizia Pisani inoltre il Questore Stellino ha illustrato i risultati dell’ultimo anno di lavoro della Polizia di tutta la Provincia, dando particolare risalto al lavoro di ogni singolo ufficio sottolineando l’impegno profuso nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica e l’impiego delle misure di prevenzione quali strumenti determinanti per evitare la commissione dei reati, menzionando con particolare orgoglio anche gli ori olimpici conquistati dall’atleta della sezione Fiamme Oro scherma di Livorno Filippo Macchi.

Una parentesi commovente è stata quella dedicata alla memoria dei caduti con particolare riferimento alle pietre d’inciampo poste davanti l’ingresso della Questura che portano nel passante ad inciampare con il cuore nel sacrificio compiuto da otto poliziotti che avevano deciso di unirsi alle brigate partigiane per combattere il nemico nazista.

Non può essere ignorato un dato che di solito rimane sotto silenzio, gli operatori della Polizia di Stato che hanno subito lesioni nel corso di attività di servizio. Solo nell’ultimo anno abbiamo avuto ben 30 poliziotti feriti nell’espletamento di servizi operativi e di ordine pubblico. A loro è stata manifestata la personale e più affettuosa riconoscenza della d.ssa Stellino.

La cerimonia si è conclusa dopo la consegna dei riconoscimenti per meriti di servizio al personale della Polizia di Stato che, oltre a premiare operazioni di polizia giudiziaria volte al contrasto di organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti, ha riguardato in particolare interventi caratterizzati dalla salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.

In sintesi i dati citati dal Questore Stellino:

L’Ufficio di Gabinetto ha redatto ben 1.246 ordinanze, con l’impiego di 7.213 operatori, tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Tra aprile 2024 e marzo 2025, sono stati disposti 67 servizi straordinari di controllo del territorio, tesi al contrasto della cd. “micro criminalità” impiegando, ben 132 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, con l’impiego di oltre 568 uomini della Polizia di Stato, identificando 2.550 persone, un dato in netto aumento rispetto allo scorso anno.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e l’Ufficio controllo del territorio dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza di Piombino, Portoferraio, Cecina e Rosignano, che, da aprile 2024 a marzo 2025 con:

– le loro 4.976 pattuglie;

– i 29.637 identificati;

– i 10.892 veicoli controllati;

– i 107 arrestati ed

– i 623 denunciati,

hanno mantenuto un livello di controllo del territorio assolutamente apprezzabile.

La Squadra Mobile, ha effettuato 73 arresti e 171 denunce in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti, rapine e furti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto della violenza di genere, basti pensare che, tra il 2024 ed il I trimestre 2025, sono stati 170 i casi affrontati di “codice rosso”.

In proposito, ben 78 sono attualmente i braccialetti elettronici installati su disposizione dell’A.G. procedente, nell’ambito di attività d’indagine in carico alla Questura ed ai 4 Commissariati distaccati da essa dipendenti, per assicurare una più efficace protezione delle vittime.

La Divisione anticrimine ha emesso 15 ammonimenti, di cui 8 per stalking e 6 per violenza domestica, nonché 1 per bullismo nei confronti di una ragazza minorenne. Sono inoltre stati prodotti 33 avvisi orali, di cui 3 nei confronti di minori, 50 fogli di via obbligatori, 27 DACUR (ossia Divieti di accesso alle aree urbane) e ben 36 DASPO.

La Divisione polizia amministrativa e sociale ha svolto 53 controlli ad esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento, ha adottato 7 sospensioni delle licenze ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha rilevato 944 illeciti amministrativi e penali, rilasciato 16.114 passaporti e 796 licenze per il porto di arma lunga.

La Polizia scientifica e l’Ufficio immigrazione hanno svolto un’insostituibile attività per l’identificazione propedeutica all’accoglienza degli oltre 710 migranti giunti nel porto di Livorno, nel corso di 7 sbarchi.

Sempre grazie al lavoro dell’Ufficio immigrazione, l’anno scorso sono stati rilasciati 6.945 permessi di soggiorno, 2.425 carte di soggiorno, gestite 840 richieste di asilo politico, predisposti 161 provvedimenti di espulsione ed effettuati 17 rimpatri al paese d’origine.

La Sezione di Polizia Stradale di Livorno, ha impiegato 3.509 pattuglie, con 10.103 persone identificate e 8.644 veicoli controllati.

La Sezione Polizia Ferroviaria di Livorno ha garantito 1.667 servizi di vigilanza alle stazioni ferroviarie, con 14.460 persone identificate.

La Sezione Operativa della Polizia Postale di Livorno – ha denunciato in stato di libertà 89 persone, sviluppando ben 123 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e assicurando una costante presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, con incontri dedicati all’uso consapevole e responsabile della rete.

PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO

1) Attività di polizia giudiziaria e soccorso pubblico in favore di due persone salite pericolosamente sui tetti di uno stabile. Livorno (LI) 09.07.2022.

“Evidenziando straordinarie capacità professionali e spirito di sacrificio, espletava un’operazione di polizia giudiziaria, che consentiva di procedere all’individuazione, al rintraccio e alla successiva sottoposizione a misura cautelare di una minorenne autrice di vari furti; nella circostanza si distingueva, altresì, in una contestuale e pericolosa attività di soccorso pubblico in favore della stessa minore e di un suo conoscente, saliti pericolosamente sui tetti di uno stabile per sfuggire al controllo di Polizia. Chiaro esempio di abnegazione e coraggio.”

1) Sov.C.C. Andrea CHELI

Squadra Mobile

2) Attività di soccorso pubblico in favore di una donna che minacciava di suicidarsi. Cecina (LI) 14.02.2022.

“Evidenziando straordinarie qualità professionali ed operative, espletava un’attività di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo una donna la quale, seduta in bilico sul cornicione dell’ottavo piano di uno stabile, manifestava intenti suicidi; nella circostanza denotava risolutezza nell’opera di mediazione e dialogo oltre che prontezza e determinazione nel mettere in sicurezza la donna. Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio.”

1) Ass. C. C. Alessandro SERA

ENCOMIO

“Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, partecipava a un’attività di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo una donna la quale, seduta in bilico sul cornicione dell’ottavo piano di uno stabile, manifestava intenti suicidi.”

2) Ass. C.C. Enrico BERTINI

Commissariato di P.S. di Cecina (LI)



1) Attività di soccorso pubblico in favore di un uomo anziano rimasto intrappolato in un’abitazione interessata da un incendio. Livorno 20.01.2022.

“Evidenziando spiccate capacità professionali, spirito di iniziativa e non comune determinazione operativa, espletava un’attività di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo un uomo anziano rimasto intrappolato in un’abitazione interessata da un incendio.

ENCOMIO SOLENNE

1) Sovr. Marco DE ANGELIS

2) Ass.C. Gianluca GRECO

3) Agt.S. Claudio CALISTA

4) Agt.S. Alessio DI FRANCESCO

RPC Toscana – Sezione U.O.P.I. Livorno

2) Attività di polizia giudiziaria assicurando alla giustizia un pericoloso latitante italiano e disarticolando un sodalizio criminale di stampo ‘ndranghetista dedito all’importazione di cocaina dal Sudamerica. Firenze 28.11.2022.

ENCOMIO SOLENNE

“Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, coordinava e partecipava ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con la disarticolazione di un sodalizio criminale di stampo ‘ndranghetista, dedito all’importazione dal Sudamerica di ingenti quantitativi di cocaina, nonché con l’arresto di un soggetto considerato tra i più pericolosi latitanti italiani.”

5) Isp. S. Alessio FACCHIN

ENCOMIO

“Evidenziando elevate capacità professionali ed operative, collaborava ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con la disarticolazione di un sodalizio criminale di stampo ‘ndranghetista, dedito all’importazione dal Sudamerica di ingenti quantitativi di cocaina, nonché con l’arresto di un soggetto considerato tra i più pericolosi latitanti italiani.”

6) V.Isp. Marco TANTARDINI

ENCOMIO

“Evidenziando elevate capacità professionali ed operative, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con la disarticolazione di un sodalizio criminale di stampo ‘ndranghetista, dedito all’importazione dal Sudamerica di ingenti quantitativi di cocaina, nonché con l’arresto di un soggetto considerato tra i più pericolosi latitanti italiani.”

7) Ass. C.C. Andrea TODISCO

8) Ass. C. Simone BALDUCCI

9) Ass. Yuri CASILLO

Squadra Mobile

U.P.G.S.P.

5) Attività di soccorso pubblico in favore di un uomo con intenti suicidi sul ponte di Calignaia (LI). Livorno 27.10.2022.

“Evidenziando spiccate qualità professionali ed eccellente tempismo, portava a termine un intervento di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo un uomo con intenti suicidi. Nella circostanza, incurante dei potenziali rischi e con non comune determinazione operativa, raggiungeva l’aspirante suicida che, dopo aver scavalcato la recinzione del ponte di Calignaia (LI), era in procinto di gettarsi nel vuoto, riuscendo a trattenerlo e a condurlo in salvo. Chiaro esempio di senso del dovere e coraggio.”

ENCOMIO SOLENNE

1) Agt. Francesco VIGNOLA

U.P.G.S.P.



PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO

6) Attività di soccorso pubblico Livorno, 22.maggio 2024

“evidenziando straordinario senso del dovere, spirito d’iniziativa e determinazione operativa, espletava un intervento di soccorso pubblico che si concludeva con il salvataggio in mare di una giovane donna che, a causa delle avverse condizioni meteo-marine, non riusciva a raggiundere la riva. Chiaro esempio di coraggio e non comune altruismo.

1) V.Sov. Federico GALLI