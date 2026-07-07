Politica 7 Luglio 2026

Livorno, la popolarità del sindaco Salvetti al 50% tra consensi e critiche

Livorno 7 luglio 2026 Livorno, la popolarità del sindaco Salvetti al 50% tra consensi e critiche

 

Luca SalvettiLa classifica 2026 dei sindaci più amati in Italia, stilata da Il Sole 24 Ore, registra un lieve calo nel gradimento del sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Dal 51,7% ottenuto al primo turno di elezione, il consenso è sceso dell’1,7%, attestandosi al 50%. In base al metodo di conteggio, Salvetti si posiziona al 63° posto considerando i parimerito, oppure al 71° posto senza tenerne conto, su un totale di 92 sindaci valutati.

Il commento del sindaco: stabilità e realtà del governo

Salvetti ha risposto con pragmatismo a questa classifica, sottolineando come mantenere il 50% sia un risultato significativo. «Essere entrato nell’ottavo anno su dieci del mio doppio mandato e mantenere questo livello è per me importante», ha dichiarato. Ha ricordato inoltre la natura mutevole di queste graduatorie, citando le sue precedenti posizioni che sono oscillate dal 5° al 60° posto e di nuovo all’11°.

«Amministrare significa prendere decisioni che possono non essere sempre popolari, ma ciò che conta è portare avanti il programma concordato con chi ti ha votato. Io lo sto facendo e continuerò fino al 2029», ha concluso.

L’opposizione attacca: «Salvetti affonda»

Dal fronte dell’opposizione, Alessandro Perini di Fratelli d’Italia ha duramente criticato il sindaco, definendo il suo gradimento «al minimo storico». Secondo Perini, il calo del 3% in un anno riflette il malcontento dei livornesi, dovuto a diverse problematiche: la sicurezza urbana trascurata, le pedonali colorate contestate, i milioni spesi per l’ippodromo, le condizioni degradate delle case popolari paragonate a favelas brasiliane, la città invasa dalla spazzatura nonostante l’aumento della TARI, la mancata manutenzione e le erbacce incolte.

Perini ha inoltre criticato l’«atteggiamento arrogante e rissoso» del sindaco, invitando il centrodestra a organizzarsi per proporre un candidato credibile, con valori solidi e scelto per tempo, per offrire a Livorno una reale possibilità di cambiamento.

Questa classifica e il dibattito che ne è seguito evidenziano le difficoltà di un’amministrazione locale nel bilanciare consenso e responsabilità di governo, in una città con sfide sociali ed economiche complesse come Livorno.

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