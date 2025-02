Livorno 11 febbraio 2025 Livorno, l’AdSP sospende le variazioni ISTAT sui canoni concessori

L’Adsp del Mar Tirreno Settentrionale ha deciso, in via cautelativa, di non procedere ad applicare, per le annualità successive al 2023, le variazioni ISTAT sui canoni di concessione ex art 18.

Lo ha comunicato ai membri del Comitato di Gestione il presidente della Port Authority, Luciano Guerrieri.

La decisione è stata assunta dall’Ente a seguito della sentenza – la n. 13 del 2025 – con la quale il TAR Lazio ha disposto l’annullamento del decreto ministeriale che prevedeva un aumento del 25% dei canoni per le concessioni demaniali, aumento che era stato calcolato dal MIT sulla media tra l’8,6% (indice dei prezzi al consumo) e il 41,7% (indice dei prezzi alla produzione).

“Con questa ordinanza rimaniamo saggiamente in attesa di un nuovo decreto del MIT o di eventuali sviluppi della controversia” ha dichiarato Guerrieri.