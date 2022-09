Home

22 Settembre 2022

Livorno, 22 settembre 2022 – Livorno, Lamberto Giannini inaugura “L’area della memoria” dedicata ai caduti della polizia e presentare il progetto #sceglilastradaGIUSTA 2.0

Alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini la Questura di Livorno ha segnato una tappa fondamentale della propria storia con l’inaugurazione dell’“Area della Memoria” che insisterà sul piazzale ora denominato via Fiume.

Tale celebrazione costituisce infatti un momento importante per la città di Livorno e la Questura in quanto rappresenta occasione di valorizzazione della memoria dei sacrifici di quegli uomini delle istituzioni e poliziotti che per la difesa della libertà hanno pagato con la loro vita. E questo ricordo deve necessariamente costituire un passo fondamentale nella crescita dei nostri giovani a cui oggi andiamo ad offrire un ulteriore momento di crescita e di maturazione.

Nello specifico l’area della memoria è così composta :

1) il monumento che in forza del provvedimento della Giunta Comunale sarà intitolato ai “Caduti della Polizia di Stato”;

2) il piazzale che in forza dello stesso provvedimento cambierà la sua denominazione in piazzale “Caduti e Defunti della Polizia di Stato”;

3) il Cippo della pietra Solvay commemorativo di Giovanni Palatucci;

4) la lapide adiacente che ricorda la storia del Sottotenente Labate e della sua squadra.

Oltre alla presenza delle autorità civili e religiose, all’evento presenzieranno circa 180 studenti degli istituti livornesi ed ogni classe partecipante sarà omaggiata di una piccola Brochure di compendio all’ “Area della Memoria” – allo scopo di offrire alle scuole un luogo da approfondire nell’ambito di brevi uscite didattiche .

Presenti all’evento le seguenti classi:

3D I. C. MAZZINI 3A I. C. DON ANGELI 3C I.C. MICHELI/BOLOGNESI 3G I.C. MICALI 3C I.C. BARTOLENA 2C I.C. BORSI IC DE AMICIS

Contestualmente all’inaugurazione è stato presentato ufficialmente il nuovo progetto #sceglilastradaGIUSTA 2.0.

Il progetto , giunto alla sua 2^ edizione, come l’anno scorso sarà rivolto agli studenti degli istituti di primo grado di Livorno e provincia, si snoderà nell’ambito dell’intero anno scolastico . Ricordiamo che lo scorso anno ha visto la partecipazione di ben 15 istituti.

Si svilupperà in 6/7 eventi ognuno dei quali vedrà la realizzazione di incontri direttamente nelle scuole aderenti con rappresentanti delle varie Forze compartecipanti allo stesso , ovvero Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, , Presidente del Tribunale ,Folgore, Polizia Penitenziaria e Confcommercio. Ogni evento avrà come oggetto un argomento sul quale far riflettere gli studenti con l’obiettivo primario di far imprimere quei binari tra i quali l’impegno, la costanza, il sacrificio e la voglia di fare dei ragazzi di oggi , che possono contribuire a plasmare e formare la coscienza degli adulti di domani e fornire un utile strumento per un piu agevole orientamento dei giovani studenti nelle scelte di vita che si apprestano a fare.

I momenti dell’inaugurazione dell’area dedicata alla memoria

