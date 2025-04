Home

Livorno, Landi (Lega): “Regione assuma subito tecnici di laboratorio, estate aggraverà situazione già critica”

12 Aprile 2025

Livorno 12 aprile 2025

“I tecnici di laboratorio svolgono un lavoro di enorme importanza e delicatezza. Devono essere messi nella condizione di lavorare serenamente, nel loro interesse e di tutta la comunità.

L’esatto contrario di quel che sta accadendo nella Asl Toscana Nord Ovest, in particolare in provincia di Livorno: a fronte dei pensionamenti, delle lunghe malattie e dei congedi, è fondamentale l’assunzione immediata di un numero adeguato di questi professionisti sanitari.

Fondamentale è non più rimandabile, visto l’ avvicinarsi della stagione estiva, che richiamerà nelle località turistiche dell’Elba e di tutta la costa livornese centinaia di migliaia di persone. Un impegno messo nero su bianco in una mozione che chiederò di essere discussa al più presto in Consiglio regionale. C’è una recente graduatoria regionale: si arringa da quella senza perdere ulteriore tempo”.

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi in merito alla carenza di tecnici sanitari di laboratorio nella Asl Nord Ovest.

“Una carenza che i professionisti in servizio cercano di sopperire con dedizione e disponibilità, lavorando però in condizioni rese ancora più complicate dall’introduzione di un sistema informatico che ad oggi mostra diverse lacune. Per fare un esempio, le provette di un prelievo del sangue effettuato in ospedale sono etichettate con un sistema che non è supportato dai laboratori. Questo significa che i tecnici, pochi, devono anche perdere tempo a rietichettare le provette. Una delle tante assurdità e decisioni incomprensibili prese dalla Regione, come anche il rapporto tra biologi e tecnici di laboratorio e di altre scelte organizzative. Questioni che saranno oggetto di una mia interrogazione urgente”, conclude Landi.