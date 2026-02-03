Livorno, l’appello di Manuel Nati: ‘Sostenetemi contro la SLA’. Quasi mille donazioni online 

“Non avremmo mai immaginato una risposta così grande. Ogni donazione ci sta aiutando concretamente ad affrontare questa battaglia giorno dopo giorno”.

Manuel Nati, 46enne di Livorno affetto da SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha ringraziato così i quasi mille donatori che hanno risposto al suo appello su GoFundMe.

“Nonostante le cure e gli sforzi – racconta – la malattia sta progredendo e soprattutto non esiste una cura che mi possa guarire”.

“La mia forza fisica diminuisce, la stanchezza cresce, e diventa difficile anche compiere gesti quotidiani. Ma la mia voglia di vivere e di restare presente per mia figlia di sei anni e per mia moglie – scrive – è più forte che mai”.

Manuel precisa che le donazioni serviranno per assistenza domiciliare specializzata, ausili e dispositivi medici necessari, adattamento della casa per garantire sicurezza e autonomia, terapie, visite e spese non sempre coperte dal Servizio Sanitario.



La raccolta fondi è arrivata a 42mila euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/ sostenetemi-nella-mia-lotta- contro-una-malattia-rara-e- inval