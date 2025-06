Livorno Latin Festival 2025: musica, balli e passione caraibica al Porta a Mare

Home

12 Giugno 2025

Livorno 12 giugno 2025

Livorno si accende con il Latin Festival 2025: balli, musica e show al Porta a Mare

Il ritmo travolgente del Sud America approda sul mare di Livorno. Venerdì 20 giugno, il Livorno Latin Festival 2025, con il patrocinio del Comune, trasformerà il Centro Commerciale Porta a Mare in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica e alla danza latina.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, promette un’esplosione di energia e divertimento con esibizioni, dj set e animazione che coinvolgeranno ballerini, scuole di danza e appassionati provenienti da tutta la Toscana e oltre.

La serata si apre alle 18:30 con l’inizio delle esibizioni a rotazione delle tantissime scuole di ballo che hanno aderito con entusiasmo. A seguire, dalle 20:30, via alla grande festa “Se Baila Latino”, con Alex DJ in consolle per far scatenare la pista al ritmo di salsa, bachata e reggaeton, affiancato dall’animazione coinvolgente delle scuole presenti.

Per gli amanti della kizomba, è prevista una pista interamente dedicata, con la selezione musicale a cura di Flaco DJ.

Un elenco ricchissimo quello delle scuole partecipanti, tra cui:

Alessandra Impronta Cubana, Ateam, Balla e Brucia Evolution, Cuba Libre, DanzaMaranto, FC Fornacette Social Dance; Essencia Latina, Hustle Dream, La Clave, La Vuelta, Livorno Danza con Marina Maestra Filippi, Latin Shock; Nuova Era, Ola Latina, Pasion de Fuego, Paso Latino, Pianeta Danza con Catarsi Paolo, Sabor Latino con Mattia e Tonia; SalsaShaker con Valentina, Universal Dance con Monica Papini – e molte altre in aggiornamento.

Un’occasione unica per vivere una serata all’insegna del ballo, dell’inclusione e dell’allegria, tra la brezza marina e le luci del tramonto. Un momento di festa pensato per la cittadinanza ma anche per i visitatori da fuori città, desiderosi di condividere la passione per i ritmi latini sotto le stelle.

Livorno Latin Festival 2025 vi aspetta numerosi per una notte che promette di entrare nella storia cittadina.

Per tutti gli aggiornamenti: seguite la pagina Facebook Livorno Latin Festival.

