Livorno, le multe arrivano su Pec o App Io

13 Maggio 2025

Livorno, 13 maggio 2025 – Le sanzioni per violazioni del codice della strada arrivano su Pec o App Io.

E’ attivo per la gestione delle notifiche a valore legale della Polizia Municipale (ma potrà essere in futuro esteso ad altri tipi di notifica a valore legale che parte dal Comune di Livorno), SEND, il Servizio Notifiche Digitali che semplifica la gestione delle comunicazioni a valore legale per enti, cittadini e imprese.

Grazie alle risorse del PNRR il Comune di Livorno ha infatti aderito a SEND, la nuova infrastruttura digitale realizzata da PagoPA S.p.A. insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che offre alle Pubbliche Amministrazioni un sistema standard per rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti amministrativi.

Il nuovo processo digitale affianca l’ordinario processo di notificazione analogica, a vantaggio di enti e cittadini. Per chi sceglierà di ricevere e consultare le notifiche interamente in digitale, basta avere un indirizzo PEC presente nei registri pubblici come INAD, oppure attivare il servizio sull’App IO per essere informati della presenza di una notifica tramite un avviso di cortesia.

Come funziona per i cittadini

Con l’adozione di SEND da parte del Comune di Livorno (come detto per ora limitatamente per l’invio delle notifiche relative alle violazioni del codice della strada), i cittadini che lo desiderano potranno scegliere di gestire queste comunicazioni a valore legale interamente in digitale, dalla ricezione al pagamento dei relativi importi.

È sufficiente:

essere in possesso di un domicilio digitale, cioè di un indirizzo PEC, presente nei registri pubblici come INAD (l’indice nazionale dei domicili digitali) o indicato dal destinatario direttamente accedendo a SEND con SPID o CIE dal sito notifichedigitali.pagopa.it

oppure attivare il servizio su IO, l’app dei servizi pubblici (ioapp.it) per essere informati della presenza di una notifica tramite un avviso di cortesia, da cui visualizzare l’atto e pagare contestualmente eventuali importi dovuti;

gli utenti possono indicare anche un recapito email o un numero di telefono cellulare su cui ricevere gli avvisi di cortesia con le istruzioni per accedere a SEND.

E chi non è in possesso di un recapito digitale?

A chi non ha recapiti digitali, la piattaforma SEND si occuperà di inviare, tramite la tradizionale raccomandata cartacea da ritirare alle Poste (che avrà un costo aggiuntivo conteggiato nel momento in cui si va a pagare), un Avviso di Avvenuta Ricezione (o avviso di cortesia), al cui interno sarà presente un QR code per accedere all’atto intero sulla piattaforma SEND loggandosi con SPID o CIE.

Chi non ha SPID o CIE potrà richiedere – a pagamento, per un costo inferiore ai 2 euro – una copia cartacea dell’atto intero notificato recandosi presso uno dei punti di ritiro SEND la cui lista è consultabile a questo link: https:/notifichedigitail.it/ punti-di-ritiro/ e indicare la città di Livorno.

Si specifica che l’avviso di cortesia (o di avvenuta ricezione) inviato da SEND sull’App IO oppure sui recapiti digitali inseriti sul portale o per raccomandata postale NON rappresenta la notifica dell’atto inviato dalla P.A. Il momento in cui la notifica si perfeziona, cioè il momento in cui l’atto assume valore di legge, e dal quale cominciano a decorrere le varie scadenze è il giorno e l’ora in cui il destinatario consulta on line i documenti notificati (entrando sul portale SEND dall’App IO o accedendo al portale SEND da PC o Smartphone con SPID o CIE)oppure, entro un certo termine se il destinatario non accede al portale, a seconda di come ha ricevuto l’avviso.

Tutte le informazioni sul perfezionamento della notifica e in generale su SEND sono riportate sul sito:

https://notifichedigitali.it

