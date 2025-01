Home

30 Gennaio 2025

Livorno 30 gennaio 2025 Livorno, "Le torri del Litorale", evento pubblico organizzato dal Consiglio di Zona 5

Il Consiglio di Zona 5 in collaborazione con il Comune di Livorno, il Circolo Arci Pizzi e con il sostegno di un nutrito gruppo di residenti attivi del rione Ardenza organizza una nuova iniziativa di divulgazione storico culturale legata al nostro territorio; “Le Torri del Litorale”

” La Costa Tirrenica era un tempo protetta da un organizzato sistema di torri, alcune adibite all’avvistamento e alla segnalazione delle frequenti incursioni dei pirati barbareschi, altre invece erette con lo scopo di avvertire le navi della presenza di scogli e secche affioranti.

Tra quelle di Livorno ancora integre, oltre al Fanale e al Mastio di Matilde della Fortezza Vecchia, sono ancora visibili la Torre del Marzocco, ormai inglobata dal porto industriale, la Torre di Calafuria, che troneggia sulla costa a sud della città e la Torre della Meloria che emerge in mezzo al mare dalle omonime secche.

Altre invece sono andate perdute, assorbite da fortificazioni e castelli come quelle di Antignano, del Boccale e di Sonnino, oppure distrutte dal tempo e dalle guerre, come la Torre dell’Ardenza, di origine medioevale, la Torre del Magnale e la Torre Maltarchiata della quale restano solo pochi ruderi. “

Nell’incontro organizzato dal Consiglio di Zona 5, guidati dall’Architetto Riccardo Ciorli saranno ripercorsi con immagini odierne e foto d’epoca la storia delle Torri del Litorale ligure-tirrenico e in particolar modo di quello livornese.

L’appuntamento è per Sabato 1° Febbraio ore 17.30 presso il Circolo Arci Pizzi in Via della Gherardesca, 30

