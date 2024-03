Home

26 Marzo 2024

Livorno 26 marzo 2024 – Livorno, le uova di Pasqua arrivano in pediatria grazie ai Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, d’intesa con l’Azienda USL Toscana nord ovest ed il Presidio Ospedaliero di Livorno, nel solco di quella che mira a diventare una tradizione, hanno voluto organizzare una gradita sorpresa ai piccoli degenti del Reparto di Pediatria portando loro le uova di Pasqua dell’Arma ed i sinceri auguri ai pazienti e alle loro famiglie, costretti a rimanere nell’ambiente ospedaliero a causa della malattia.

Clima di festa per i bambini coinvolti grazie alle uova, realizzate per i Carabinieri da una nota azienda dolciaria, ed a simpatici ed utili gadget quali quaderni, album da colorare, portachiavi ed altro regalati loro dalle donne e dagli uomini dell’Arma che hanno così voluto testimoniare solidarietà alle persone meno fortunate in un momento di sofferenza.

A fare gli onori di casa il direttore del reparto di Pediatria, Roberto Danieli, che, insieme al direttore del presidio ospedaliero, Luca Carneglia, alla coordinatrice infermieristica Elena Wüst, al personale sanitario del reparto ed agli insegnanti della sezione ospedaliera della scuola, ha ricevuto in un clima di grande cordialità il Colonnello Piercarmine Sante Sica, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, accompagnato da una rappresentanza di militari della caserma di viale Fabbricotti.

“Riceviamo con grande piacere – ha dichiarato il primario Roberto Danieli – la visita del Comandante Provinciale, Colonnello Sica, e della rappresentanza dei Carabinieri di Livorno. La vicinanza delle istituzioni è per noi un aspetto importante a cui teniamo molto e che ci motiva nel lavoro quotidiano. Ai nostri bambini farà sicuramente piacere avere queste uova in vista delle festività pasquali soprattutto per il grande fascino che l’Arma continua ad esercitare non solo sui più piccoli”.

Agli auguri per le prossime festività si è aggiunto per i bimbi e per le loro famiglie l’auspicio per un tempestivo ritorno a casa.