Livorno-Maccarese: cori della Curva, tensioni in campo e azioni (Video)

5 Giugno 2022

Livorno 6 giugno 2022

Livorno-Maccarese: cori della Curva, tensioni in campo e azioni. La partita di ritorno per la semifinale di eccellenza è stata una partita piena di tensioni.

Dopo aver subito realizzato una rete a inizio del primo tempo (5′) con Frati, la Maccarese ha pareggiato una quindicina di minuti dopo grazie a Tisei (23′). La partita andata avanti non senza batticuore da parte dei tifosi è terminata con il pareggio. Un risultato che ha permesso al Livorno di accedere alle finali per la promozione in serie D

Di seguito quattro video della partita: tensioni in campo, i cori della curva, le azioni di gioco e gli amaranto che lasciano il campo

Tensioni in campo

I cori della curva

Azioni di gioco

Gli amaranto lasciano il campo

