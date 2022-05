Home

Calcio

31 Maggio 2022

Livorno-Maccarese, da oggi in vendita i biglietti a partire da 5 euro

Livorno 31 maggio 2022

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che da oggi (martedì 31 maggio) sono in vendita i biglietti per la partita Us Livorno-W3 Maccarese, valida come semifinale di ritorno dei playoff nazionali del campionato di Eccellenza, in programma domenica 5 giugno alle 16.30 allo stadio Armando Picchi di Livorno.

PREZZI

▪️ Curva Nord – 5 euro più prevendita (ridotto 3)

▪️ Gradinata – 7 euro più prevendita (ridotto 5)

▪️ Tribuna laterale – 10 euro più prevendita (ridotto 7)

▪️ Tribuna centrale – 14 euro più prevendita (ridotto 10)

▪️ Tribuna vip – 20 euro più prevendita

▪️ Settore ospiti – 10 euro più prevendita (ridotto 7)

* Il ridotto è riservato agli under 14 (nati dal 2007 in poi)

* I biglietti per disabili 100% e forze dell’ordine saranno disponibili, fino a esaurimento, al Punto Amaranto fino al giorno antecedente la gara

‼️ Biglietto omaggio per i tifosi presenti a Tivoli

