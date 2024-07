Home

Eventi

Livorno, Martina ed Ayle di Amici a Porta a Mare

Eventi

25 Luglio 2024

Livorno, Martina ed Ayle di Amici a Porta a Mare

LIVORNO 25 luglio 2024 – Livorno, Martina ed Ayle di Amici a Porta a Mare

Porta a mare celebra l’estate labronica con l’evento “Summer Fest” con musica e spettacolo vista mare. La Darsena delle Officine Storiche di Livorno si accende con ospiti eccezionali pronti ad infuocare le già torride serate livornesi. Venerdì 26 luglio il primo appuntamento

alle ore 18.30, con il dj set di Marta Vagante che, con sonorità urban e chill out, aprirà la serata fino ad arrivare alle ore 21. 30 con il momento dei live di 2 artisti provenienti dall’ultima edizione del talent show “Amici”: Martina ed Ayle.

Martina

è una cantante Italo-brasiliana nata a Roma, ha da sempre avuto una passione per la musica, ma soprattutto per il canto. Questo amore è arrivato in maniera del tutto naturale e innata: già da quando era piccola tornava a casa e cantava le canzoni che le facevano sentire i suoi genitori o quelle che sentiva in radio. Per seguire il suo grande sogno decide quindi di iscriversi ai casting di “Amici”, entrando a far parte della scuola a fine novembre 2023 per poi rimanere in gara fino alle ultime fasi del programma. Il 28 Giugno è uscito il suo primo EP “Al centro del panorama”.

AYLE .

Elia Faggella è un giovane cantautore classe 2004. AYLE è il suo doppelgänger: il contrario del suo nome e di sé stesso, la visione distorta della sua personalità. Elia vive di contrari e contrasti in una continua lotta tra vizi e virtù, regole ed eccessi, spensieratezza e introspezione. La musica è da sempre la valvola di sfogo con cui AYLE esorcizza i propri demoni e con la quale prova a rispondere alle mille domande che gli frullano per la testa. Nei brani racconta le sue storie attraverso una scrittura immediata ed istintiva che prende esempio dai suoi grandi idoli come SidVicious, XXXTentacion e Lil Peep. Uno stile di musica contaminato e sperimentale che mescola rap, trap, folk americano e cantautorato pop italiano. Lo stesso anno entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Arriva alla fase serale del programma e raccoglie gli apprezzamenti di artisti dello spessore di Vasco Rossi, Fabrizio Moro, Achille Lauro e Diodato. Durante l’esperienza televisiva pubblica i due inediti “Allergica alle Fragole” e “Il tuo Nome”. Conclusa l’esperienza di Amici, AYLE pubblica il suo primo EP “La parte del Mondo che non mi piace”, fuori il 28 giugno 2024 per Carosello Records.

Livorno, Martina ed Ayle di Amici a Porta a Mare