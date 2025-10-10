Livorno, Matteo Salvini in visita al cantiere della darsena Europa
Tappa livornese per il ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Matteo Salvini, venuto in visita nell’area di cantiera della Darsena Europa, l’opera di espansione a mare del porto di Livorno.
Ad accoglierlo il commissario straordinario della Port Authority, Davide Gariglio, il prefetto Giancarlo Dionisi, il sindaco Luca Salvetti, e la struttura commissariale della maxi infrastruttura, guidata dal commissario uscente Luciano Guerrieri, dalla vice commissaria Roberta Macii e dal dirigente tecnico, Enrico Pribaz.
Nel corso della visita, sono stati illustrati al Ministro i dettagli dei lavori di ampliamento a mare del porto. Che sono partiti a maggio.
Ad oggi sono stati realizzati i primi 450 metri di molo foraneo che andranno a delimitare una nuova vasca di colmata da 15 ettari destinata ad ospitare il materiale risultante dalle attività di imbasamento delle nuove scogliere e che in futuro verrà consolidata per consentire l’atterraggio sia della futura FIPILI che della rete ferroviaria.
“Si tratta di interventi di cantiere ante-operam avviati mentre sono ancora in corso le attività di monitoraggio ambientale” ha spiegato Pribaz, aggiungendo che il pacchetto intero di questi monitoraggi verrà presentato al Ministero dell’Ambiente a marzo del 2026 per il via libera definivo.