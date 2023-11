Home

Livorno, Mister Green e Nina raccolgono 104 bottiglie di birra abbandonate nel parcheggio di via di Salviano

13 Novembre 2023

Due volontari di Livorno, Francesco Stefanini, noto anche come Mr Green, e Nina Palermo, hanno compiuto un gesto di civiltà e rispetto per l’ambiente. I due hanno raccolto l’incredibile numero di 104 bottiglie di birra abbandonate tra le aiuole nel parcheggio di via di Salviano, davanti alla zona commerciale. Oltre alle bottiglie di vetro, i due hanno raccolto anche lattine e bottiglie di plastica, per un peso totale di 32,95 chili di rifiuti.

I due volontari hanno poi smaltito correttamente i rifiuti, portandoli al centro di raccolta differenziata più vicino. Con il loro gesto, hanno voluto sensibilizzare i cittadini a non abbandonare i rifiuti per strada, ma a utilizzare gli appositi contenitori. Invitato anche le autorità competenti a vigilare maggiormente sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che oltre a deturpare il paesaggio, rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per gli animali.

Mr Green e Nina Palermo sono due esempi di cittadini responsabili e attivi, che si impegnano a rendere la loro città più pulita e vivibile. Il loro messaggio è chiaro: ognuno di noi può fare la differenza, basta un piccolo gesto quotidiano.

