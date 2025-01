Livorno 4 gennaio 2024 Livorno, modifiche della viabilità per interventi in vari punti della città

L’ufficio Mobilità del Comune di Livorno ha emanato una serie di ordinanze di modifica della circolazione legate a lavori pubblici che dopo l’Epifania saranno eseguiti in varie zone della città.

Innanzitutto in via Grande, dove è in corso l’intervento di riqualificazione finanziato dal PNRR, martedì 7 gennaio aprirà il cantiere per la realizzazione della nuova pavimentazione del tratto di portico che da piazza Grande va verso via Piave, lungo il lato sud di via Grande (tra il civico 139 e il civico 153).

Il cantiere occuperà parte della sede stradale e cioè gli stalli adibiti alla sosta e la corsia normalmente riservata ai mezzi privati. Questi ultimi saranno fatti transitare sulla corsia centrale, quella abitualmente riservata ai mezzi pubblici che dalla direzione mare vanno verso piazza Grande.

L’ordinanza (la n. 11342/2024) prevede quindi, fino al 28 febbraio, il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Grande compreso tra via Piave e piazza Grande, con relativa abrogazione degli spazi di sosta a pagamento; il divieto di transito nella corsia con direzione di marcia via Piave–piazza Grande, nel tratto compreso tra i civici 139 e 161; la conseguente deviazione del flusso veicolare nella corsia adiacente, con limite massimo di velocità di 30 km/h; l’abrogazione della fermata dei bus posta all’altezza dei civici 114–116 di via Grande, che sarà temporaneamente spostata in prossimità del civico 136.

N el tratto sottostante le logge oggetto dei lavori sarà ricavato un corridoio di transito delimitato e protetto riservato ai pedoni.

Sempre in relazione alla riqualificazione di via Grande, un’altra ordinanza (la n. 6/2025) prevede dal 7 al 24 gennaio il divieto transito e di sosta con rimozione forzata in via dell’Angiolo per una dozzina di metri a partire dall’intersezione con via Grande, al fine di realizzare un tratto di collegamento pedonale in adiacenza alle logge. I pedoni saranno fatti transitare sul marciapiede opposto a quello di volta in volta interessato dai lavori.

U n altro intervento, che comporterà modifiche alla viabilità dal 7 gennaio al 21 febbraio (ordinanza n. 11345/2024) riguarda il ripristino di un tratto di fognatura bianca in via dei Pensieri , in corrispondenza con il ponte sul Rio Maggiore.

È previsto il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via dei Pensieri compreso tra il civico 19 e l’intersezione con via Unione Sportiva Livorno 1915.

La ditta esecutrice adotterà i necessari accorgimenti al fine di consentire la collocazione delle postazioni degli operatori commerciali del Mercato del Venerdì in condizioni di sicurezza e provvederà a porre in sicurezza l’area di cantiere nei giorni di svolgimento delle partite di calcio e degli incontri di pallacanestro presso gli impianti sportivi della zona, eliminando detriti, materiali ed altre attrezzature che possano costituire fonte di pericolo.

P er la realizzazione di un tratto di fognatura in via della Padula , dal 7 al 31 gennaio (ordinanza n. 11247/2024) è prevista l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via della Padula per metri 40 a partire dal civico 251 in direzione di via di Maestrale.

L’interruzione sarà segnalata con cartelli di preavviso opportunamente installati in via Bacchelli, via della Valle Benedetta, via Cafiero Filippelli e via Gino Romiti.

Per quanto riguarda i lavori in corso per la realizzazione del percorso ciclopedonale in zona viale di Antignano/via Pendola, fino al 31 gennaio, limitatamente all’orario di cantiere (ordinanza n. 11338/2024) sarà in vigore il senso unico di marcia nel tratto di via dei Bagni compreso tra via Tommaso Pendola e via Duca Cosimo, direzione via Pendola–via Duca Cosimo, con limite di velocità di 30 km/h e direzione obbligatoria a sinistra da via Duca Cosimo all’intersezione con via dei Bagni.

Causa lavori di scavo per conto di Enel Spa per la realizzazione di una nuova linea elettrica, dall’8 al 15 gennaio in via di Montenero sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per metri 40 a partire dal lato opposto del civico 175 in direzione di via del Castellaccio (ordinanza n. 11263/2024).