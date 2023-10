Home

Livorno, modifiche percorsi bus dal 27 ottobre al 02 novembre 2023

26 Ottobre 2023

Autolinee Toscane informa che, a seguito della istituzione di divieti di transito e sosta per organizzazione mercato, festività di Ognissanti e per commemorazione caduti partigiani, garibaldini e caduti dei lager nazisti anno 2023, alcune Linee bus subiranno modifiche nei percorsi, e più precisamente:

dal giorno 27 ottobre fino al giorno 29 novembre

· Linea 4 – Linea 8R – Linea 9 direzione via Filzi: Percorso regolare ma viene soppresso il transito all’interno del piazzale dei cimiteri comunali e la relativa fermata che viene provvisoriamente spostata in via Don Aldo Mei, di fronte ai cimiteri di S. Giulia (LATO FIORAIO).

dal giorno 30 ottobre fino al giorno 2 novembre

· Linea 4 Direzione Cimiteri Comunali: Limita la corsa in via la Pira.

· Linea 4 Direzione Salviano: Partenza dal capolinea provvisorio di via la Pira, dopodiché NON svolta a destra in via dei Cipressi ma prosegue per via Gigli (Fermata provvisoria), destra via Firenze, sinistra via Filzi quindi percorso regolare.

· Linea 9 Direzione Stenone: Giunta in via Gobetti devia a sinistra in via Gigli (Fermata provvisoria), destra via Firenze, sinistra via Filzi quindi percorso regolare.

· Linea 8R: Giunta in via Gobetti devia a sinistra in via Gigli (Fermata provvisoria), destra via Firenze, sinistra via Filzi quindi percorso regolare.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it , oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: Twitter: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

