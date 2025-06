Livorno, modifiche servizio bus per asfaltature dal 23 giugno 2025

Home

21 Giugno 2025

Livorno 21 giugno 2025

at- autolinee toscane informa che a causa asfaltatura in piazza del Cisternone e parte del v.le Carducci, con conseguente interdizione al transito in direzione Stazione, vi saranno deviazioni nel servizio bus. Nel dettaglio:

Linee 22 e 1+

Nei seguenti giorni e orari effettueranno deviazione di percorso:

dalle ore 22.00 del 23 giugno alle ore 6.00 del 24 giugno 2025,

dalle ore 22.00 del 24 giugno alle ore 6.00 del 25 giugno 2025,

dalle ore 22.00 del 25 giugno alle ore 6.00 del 26 giugno 2025,

dalle ore 22.00 del 26 giugno alle ore 6.00 del 27 giugno 2025,

dalle ore 22.00 del 27 giugno alle ore 6.00 del 28 giugno 2025

Saranno soppresse le fermate LI8052-LI8053-LI8054-LI8055 comprese nella tratta da p.zza della Repubblica a v.le Carducci Ospedale.

Le fermate utili saranno: LI8051 via Grande 6, LI8056 viale Carducci 6.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

