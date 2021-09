Livorno, morto sul lavoro; Gazzetti e Ceccarelli (Pd): “Cordoglio e dolore per ennesima tragedia”

Cronaca

7 Settembre 2021

Livorno 7 settembre 2021

Il cordoglio del consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti e del capogruppo, Vincenzo Ceccarelli

«Vogliamo esprimere tutto il nostro dolore e cordoglio per la tragedia avvenuta questa mattina al porto di Livorno, dove un marittimo di 54 anni di nazionalità filippina ha perso la vita.

Saranno gli accertamenti delle autorità ed il lavoro della magistratura a chiarire l’esatta dinamica di quello che è accaduto.

A noi rappresentanti delle istituzioni, oltre all’espressione del massimo cordoglio,

spetta invece il compito di impegnarci sempre di più per rafforzare e far crescere tutti gli strumenti utili ad aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché tragedie del genere non si ripetano mai più.