Home

Cronaca

Livorno: MSC e Gruppo Neri puntano sul porto, rilancio economico in vista

Cronaca

8 Gennaio 2025

Livorno: MSC e Gruppo Neri puntano sul porto, rilancio economico in vista

Livorno 8 gennaio 2025 Livorno: MSC e Gruppo Neri puntano sul porto, rilancio economico in vista

La città di Livorno e il suo porto tornano protagonisti nello scenario dei traffici internazionali grazie a un interesse ufficialmente manifestato da MSC, insieme al Gruppo Neri e al Terminal Lorenzini, per lo sviluppo del nuovo grande terminal. La notizia, accolta con entusiasmo dal sindaco Luca Salvetti, rappresenta un passo decisivo per il rilancio economico e lavorativo della città e del suo territorio.

“L’interesse di MSC e dei suoi partner riporta Livorno sotto i riflettori del Mediterraneo – scrive Salvetti – e si aggiunge al lavoro fatto con Eni sulla bioraffineria, al recupero delle aree ex TRW e ai risultati raggiunti in settori chiave come il commercio, il turismo e le piccole e medie imprese”.

L’obiettivo è chiaro: consolidare il ruolo strategico del porto di Livorno come snodo centrale per i traffici marittimi internazionali, garantendo al contempo nuovi posti di lavoro e opportunità di crescita economica per l’intera comunità.

Il sindaco sottolinea inoltre la necessità di seguire con attenzione l’iter normativo per l’assegnazione dell’area e l’avanzamento dei lavori per il terminal. Questo investimento rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare la competitività del porto e per attrarre nuovi traffici, progetti e collaborazioni nel medio e lungo termine.

Il progetto del nuovo terminal, unito alle altre iniziative in corso, dimostra la volontà di Livorno di riposizionarsi come polo d’eccellenza nel panorama economico e lavorativo del Mediterraneo. Un risultato che si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo sostenibile, innovazione e rilancio infrastrutturale