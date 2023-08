Home

16 Agosto 2023

Livorno Music Festival apre con “Music for Movies”, le indimenticabili colonne sonore nelle versioni pianistiche di Ilio Barontini

LIVORNO MUSIC FESTIVAL

La grande musica con artisti internazionali e giovani talenti

XIII edizione 17 agosto – 7 settembre 2023

Livorno 16 agosto 2023 – Livorno Music Festival apre con “Music for Movies”, le indimenticabili colonne sonore nelle versioni pianistiche di Ilio Barontini

Ad aprire la stagione concertistica del Livorno Music Festival è un programma commissionato per l’occasione a Ilio Barontini.

Il pianista livornese, mezzo secolo di carriera (anche con scelte di repertori controcorrente), a lungo docente al Mascagni, ha arrangiato per la tastiera una serie di memorabili colonne sonore: dai classici Disney a Henry Mancini; Morricone; Piovani; John Williams, attraverso cui ripercorrere idealmente la storia del cinema.

Barontini prosegue così la sua esplorazione personale nella musica extracolta che l’ha condotto anche a confrontarsi con pezzi di Battiato e con la canzone italiana d’autore.

Giovedì 17 agosto ore 21

Fortezza Vecchia

MUSIC FOR MOVIES

Le indimenticabili colonne sonore nelle versioni pianistiche di Ilio Barontini.

AA.VV. Nel mondo di Walt Disney, medley di Ilio Barontini: Cenerentola (1950) – Gli Aristogatti (1970) – Pinocchio (1940) – Biancaneve e i sette nani (1937) – La bella addormentata nel bosco (1959) – Cam-caminì (Mary Poppins, 1964) – La carica dei 101 (1961) – Un poco di zucchero (Mary Poppins) – Lilli e il vagabondo (1955) – La cattedrale (Mary Poppins)

Dimitri Tiomkin Main Themes (La battaglia di Alamo, 1960) – High Noon (Mezzogiorno di fuoco, 1952)

Ernest Gold Main Theme (Exodus, 1960)

Henry Mancini Moon River (Colazione da Tiffany, 1961)

Harold Arlen Over the Rainbow (Il mago di Oz, 1939)

Sammy Fain Main Theme (L’amore è una cosa meravigliosa, 1955)

Francis Lai Main Theme (Love Story, 1970)

Nino Rota Love Theme (Romeo e Giulietta, 1968)

Michael Nyman The Heart Asks Pleasure First (Lezioni di piano, 1993)

Riz Ortolani Dolce sentire (Fratello sole, sorella luna, 1972)

Nicola Piovani Buongiorno principessa e Main Theme (La vita è bella, 1997)

Ennio Morricone Giù la testa (1971)

Ennio Morricone C’era una volta il West (1968)

Ryūichi Sakamoto Merry Christmas Mr. Lawrence (Furyo, 1983)

John Williams Raiders March (I predatori dell’arca perduta, 1981)

Luis Bacalov Mi mancherai (Il postino, 1994)

Ilio Barontini, pianoforte

INFO E BIGLIETTI

€ 10,00: posto unico non assegnato.

Ingresso gratuito: under 12

Con l’acquisto del biglietto del concerto possibilità di apericena a € 10,00 dalle ore 19:30 al Bar Fortezza Vecchia.

I biglietti si possono acquistare in Fortezza Vecchia (Piazzale dei Marmi, 57126 Livorno) il giorno stesso dell’evento a partire dalle ore 19:30.

La prenotazione per i concerti è consigliata e si può effettuare tutti i giorni dalle ore 9 alle 17 via e-mail a promozionelivornomusicfestival@gmail.com oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero +39 327 9344731 scrivendo nome, cognome, recapito telefonico o e-mail e numero dei partecipanti. In caso di rinuncia, si raccomanda di comunicarlo in utile anticipo.

Per il programma completo dei concerti del Livorno Music Festival (17 agosto – 7 settembre 2023), tutte le informazioni ed eventuali aggiornamenti, vi invitiamo a visitare il sito WWW.LIVORNOMUSICFESTIVAL.COM

