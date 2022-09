Home

Livorno Music Festival, domenica 4 settembre il concerto all’alba in Fortezza Vecchia

3 Settembre 2022

Livorno Music Festival, domenica 4 settembre il concerto all’alba in Fortezza Vecchia

Domani, domenica 4 settembre, si svolgerà in Fortezza Vecchia il tradizionale concerto all'Alba, fiore all'occhiello del Livorno Music Festival,

Domani, domenica 4 settembre, si svolgerà in Fortezza Vecchia il tradizionale concerto all’Alba, fiore all’occhiello del Livorno Music Festival,

il programma del concerto prevede l’esecuzione di brani brillanti del repertorio pianistico con musiche di Mozart; Granados; Brahms; Fauré e Liszt eseguite da un duo violino e pianoforte e cinque giovani pianisti del Festival.

INFO E BIGLIETTERIA PER I CONCERTI

I concerti in Fortezza Vecchia si svolgeranno all’aperto, in caso di maltempo si svolgeranno nei locali all’interno della Fortezza. I concerti al Museo di Storia Naturale si svolgeranno in Sala del Mare.

Ingresso unico fino ad esaurimento fino ad esaurimento posti; saranno disponibili posti a sedere non numerati.

LA PRENOTAZIONE È CONSIGLIATA e si può effettuare tutti i giorni dalle ore 9 alle 17 via e-mail a promozionelivornomusicfestival@gmail.com oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero 3279344731 scrivendo nome, cognome, recapito telefonico ed e-mail dei partecipanti.

COSTO DEI BIGLIETTI PER I CONCERTI

€ 10: posto unico non assegnato

€ 0,50: ridotto artisti e studenti del LMF

Ingresso gratuito: under 12

Biglietti con convenzione per gli eventi in Fortezza Vecchia:

€ 10: concerto ore 21:00 con possibilità di apericena a € 9 al bar della Fortezza

€ 10: concerto all’Alba ore 6:30 con possibilità di colazione a € 2 al bar della Fortezza

I biglietti si possono acquistare il giorno stesso nel luogo dell’evento:

dalle ore 19:30 per i concerti in Fortezza Vecchia

dalle ore 06.00 per il Concerti all’Alba in Fortezza Vecchia

dalle ore 20:15 per i concerti in tutti gli altri luoghi

