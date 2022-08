Home

Livorno Music Festival, mercoledì 17 agosto prende il via la dodicesima edizione

16 Agosto 2022

Livorno 16 agosto 2022 – Livorno Music Festival, mercoledì 17 agosto prende il via la dodicesima edizione

Prenderà il via mercoledì 17 agosto la dodicesima edizione del Livorno Music Festival, realizzato con il sostegno del Comune di Livorno e dell’ISSM “P.Mascagni” e con il contributo del Ministero della Cultura, della Fondazione Livorno e della Regione Toscana.

Molte le collaborazioni: Fondazione Piaggio, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Contempoartensemble e il patrocinio della Provincia di Livorno, della Fondazione Livorno Arte e Cultura e dell’Autorità di Sistema Portuale MTS.

Si ringraziano: Scorpio Pubblicità, Gianni Cuccuini, Rotary Club Livorno, Oriente di Livorno.



Fino al 7 settembre il Livorno Music Festival realizza 19 concerti in alcuni dei luoghi culturalmente più significativi del patrimonio storico e artistico della città di Livorno e 20 corsi di alto perfezionamento strumentale e interpretazione musicale, favorendo la promozione di scambi culturali internazionali e la formazione di giovani musicisti di ogni età e nazionalità.

Anche quest’anno le Master si terranno a Palazzo Gherardesca, sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Mascagni” e in Fortezza Vecchia.

Dei 19 concerti saranno 18 quelli serali alle ore 21 e uno all’alba alle ore 6,30, a prezzi popolari (biglietti con posto unico € 10, ingresso gratuito per gli under12). Cinque i luoghi scelti per la manifestazione, la Fortezza Vecchia, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, la Biblioteca dei Bottini dell’Olio, la Chiesa di San Ferdinando a Livorno e una trasferta al Museo Piaggio di Pontedera.

I concerti 2022 vedranno protagonisti oltre 40 artisti di fama internazionale e oltre 70 giovani talenti under35 tra strumentisti, cantanti e compositori. Il programma viaggia nel tempo e nello spazio, avanti e indietro lungo la storia, per recuperare luoghi, tradizioni, appartenenze, lingue musicali che hanno segnato le diverse culture del pianeta, e un po’ anche le diverse culture della città di Livorno, se pensiamo alla sua storia di città multietnica.

Con una programmazione varia e differenziata, legando gli eventi musicali ad altre arti come la danza, le immagini, la poesia, il Festival fa sua la contaminazione, spaziando anche tra i diversi generi della musica: dalla classica alla contemporanea, dall’operistica delle trascrizioni strumentali al jazz, dalla musica popolare al rock, dall’improvvisazione alla musica elettroacustica.

Il cartellone è costituito in buona parte da concerti cameristici di tipologia tradizionale con programmi classici del grande repertorio musicale strumentale e operistico dal Barocco ai giorni nostri. L’offerta si completa con la presenza di brani in prima rappresentazione assoluta, scritti da compositori italiani e stranieri under35, e con molti eventi a carattere innovativo e di contaminazione dei generi aprendosi ai linguaggi e alle forme espressive della musica contemporanea extra-colta, inserendo artisti e programmi volti a coinvolgere non occasionalmente anche un pubblico diverso da quello che segue abitualmente “la classica”.

