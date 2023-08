Home

Livorno Music Festival, questa sera alla Chiesa di San Ferdinando “BRAHMS & DVOŘÁK”

22 Agosto 2023

Livorno Music Festival, la grande musica con artisti internazionali e giovani talenti

Livorno 22 agosto 2023

Il 22 agosto il Livorno Music Festival propone ancora uno dei suoi caratteristici faccia a faccia fra i maestri e gli allievi delle masterclass.

Stavolta, per un concerto in cui svettano il Quintetto per archi op. 111 di Brahms e un singolare arrangiamento per quattro viole della “Ciaccona” di Bach, gli insegnanti coinvolti sono il violoncellista Vittorio Ceccanti, direttore artistico del Festival, i violinisti Pavel Berman (già vincitore del Concorso di Indianapolis, oggi nello staff didattico del Conservatorio della Svizzera Italiana) e Eva Bindere (per quindici anni spalla della Kremerata Baltiva di Gidon Kremer), i violisti Anna Serova, dedicataria di parecchi lavori contemporanei, e Roberto Molinelli, attivo anche come direttore d’orchestra e compositore in ambiti molto diversi, dal Festival di Sanremo alla prosa, dove ha lavorato con Valeria Moriconi e Beppe Fiorello.

Martedì 22 agosto ore 21, Chiesa di San Ferdinando “BRAHMS & DVOŘÁK”

Antonin Dvořák Quattro pezzi Romantici op.75a per due violini e viola

Johann Sebastian Bach Ciaccona per quattro viole arrangiamento di Ichiro Nodaira

Johannes Brahms Quintetto n.2 in sol maggiore op.111 per archi

Pavel Berman, violino

Eva Bindere, violino

Anna Serova, viola

Roberto Molinelli, viola

Vittorio Ceccanti, violoncello

Talenti del LMF

Irenè Fiorito, violino

Elisa Marchetto, viola

Chiara Vitelli, viola

INFO E BIGLIETTI

€ 10,00: posto unico non assegnato.

Ingresso gratuito: under 12

I biglietti si possono acquistare alla Chiesa di San Ferdinando (Piazza Anita Garibaldi 1, 57123 Livorno) il giorno stesso dell’evento a partire dalle ore 20:15.

La prenotazione per i concerti è consigliata e si può effettuare tutti i giorni dalle ore 9 alle 17 via e-mail a promozionelivornomusicfestival@gmail.com oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero +39 327 9344731 scrivendo nome, cognome, recapito telefonico o e-mail e numero dei partecipanti. In caso di rinuncia, si raccomanda di comunicarlo in utile anticipo.

