Livorno Music Festival: questa sera, Opera Classic al Museo di Storia Naturale

27 Agosto 2023

Livorno 27 agosto 2023 – Livorno Music Festival: questa sera, Opera Classic al Museo di Storia Naturale

Il concerto del 27 Agosto del Livorno Music Festival è dedicato all’opera, e con una primadonna autentica:

il soprano Patrizia Ciofi, voce d’oro del belcanto, interprete di riferimento per Rossini, Bellini, Donizetti, ma comunque con un repertorio che spazia dal barocco al Novecento. Una duttilità di cui darà prova nel recital al Museo di Storia Naturale assieme ai giovani talenti della sua masterclass.

Il concerto è previsto per oggi, domenica 27 agosto ore 21. 00 al Museo di Storia Naturale

OPERA CLASSICS

Il programma del concerto comprende i più grandi capolavori operistici di tutti i tempi

Patrizia Ciofi, soprano

Eugenio Milazzo, pianoforte

Cantanti del LMF

Virginia Bonelli, Maria Chomata, Maria Anelli, Yurika Hirashima, Alexandra Ivchenko, Matteo Cavicchio, Rei Itoh, Martina Mazzeo, Ingrid Kuribayashi, Ekaterina Dolgasheva, Mateja Petelin

INFO E BIGLIETTI

€ 10,00: posto unico non assegnato.

Ingresso gratuito: under 12

I biglietti si possono acquistare al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma 234, 57127 Livorno) il giorno stesso dell’evento a partire dalle ore 20:15.

La prenotazione per i concerti è consigliata e si può effettuare tutti i giorni dalle ore 9 alle 17 via e-mail a promozionelivornomusicfestival@gmail.com oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero +39 327 9344731 scrivendo nome, cognome, recapito telefonico o e-mail e numero dei partecipanti. In caso di rinuncia, si raccomanda di comunicarlo in utile anticipo.

