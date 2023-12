Home

Cronaca

Livorno, Nas chiudono bar ristorante gestito da 49enne asiatico

Cronaca

12 Dicembre 2023

Livorno, Nas chiudono bar ristorante gestito da 49enne asiatico

Livorno 12 dicembre 2023 – Livorno, Nas chiudono bar ristorante gestito da 49enne asiatico

I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato ispezioni in diversi quartieri cittadini ad esercizi pubblici di preparazione e somministrazione di alimenti.

Nell’ambito del servizio i carabinieri, a seguito di un controllo effettuato in un bar/ristorante di Livorno gestito da un 49enne di origini asiatiche; hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo igienico sanitario.

In particolare, i locali cucina e magazzino sono risultati in precarie condizioni igienico sanitarie per presenza di sporco pregresso e diffuso sulla pavimentazione ed all’interno dei frigoriferi, unto ed incrostazioni sulle attrezzature nonché tracce di umidità e distacco di intonaco dal soffitto e dalle pareti.

I militari operanti hanno sanzionato il gestore per 1.000 euro e, in collaborazione con personale dell’Azienda Sanitaria Toscana nord ovest, è stata disposta l’immediata chiusura e l’inibizione dell’attività di ristorazione.

I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin