Livorno, nasce “HUB”: un bollettino per analizzare la militarizzazione dei territori

10 Febbraio 2026

A Livorno prende forma un nuovo progetto di informazione e confronto sulla militarizzazione dei territori. Si chiama “HUB” ed è un bollettino – digitale e cartaceo – nato dal dialogo tra realtà che si oppongono alle basi militari e lavoratori impegnati ogni giorno nei porti, nelle fabbriche e nelle ferrovie.

La presentazione del primo numero è in programma venerdì 13 febbraio alle ore 18.00 nella Sala Montecitorio del Palazzo dei Portuali, in via San Giovanni 13. All’incontro interverranno alcune delle realtà che partecipano al progetto: il Gruppo Autonomo Portuali, la Scrivania Autogestita d’Informazione, il Coordinamento Antimilitarista Livornese e il Movimento No Base.

“HUB” si propone come uno spazio di analisi, inchiesta e discussione. Un bollettino aperiodico che intende offrire contributi e approfondimenti su quello che viene definito “l’hub militare” che attraversa i territori, con particolare attenzione agli snodi logistici e infrastrutturali coinvolti nei processi di riarmo e nella gestione delle operazioni militari.

Il progetto nasce dalla convinzione che la militarizzazione stia avanzando in maniera diffusa e che sia necessario costruire strumenti di conoscenza condivisa per comprendere il sistema che la sostiene. L’obiettivo dichiarato dai promotori è raccontare questo sistema e creare connessioni tra chi, nei diversi contesti territoriali e lavorativi, intende organizzarsi per contrastarlo.

Il primo numero raccoglie approfondimenti dedicati a vari territori e nodi della cosiddetta “logistica di guerra”, con contributi di movimenti, comitati e lavoratori portuali e ferrovieri. L’analisi si estende lungo l’asse che collega Livorno a La Spezia, indicato come uno dei corridoi centrali della militarizzazione in Italia.

Con “HUB” i promotori puntano a costruire uno strumento stabile di confronto e informazione, capace di collegare esperienze diverse e di alimentare un dibattito pubblico su un tema che, sostengono, riguarda sempre più da vicino i territori e le comunità locali.

