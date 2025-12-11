Livorno, nasce la nuova sezione di Democrazia Sovrana e Popolare, Sabato prima iniziativa in zona Giglio-Cavallotti

Home

11 Dicembre 2025

Livorno 11 dicembre 2025 Livorno, nasce la nuova sezione di Democrazia Sovrana e Popolare



È stata costituita la nuova sezione territoriale di Democrazia Sovrana e Popolare, che conta già circa 50 aderenti nel comune di Livorno. L’assemblea ha eletto Emiliano Pirondi Presidente e Claudio Palombo Vicepresidente. Alla riunione erano presenti anche il Coordinatore Provinciale Valerio Santi e il Coordinatore Regionale Andrea Romiti, a conferma del sostegno dell’organizzazione sul territorio.

La sezione nasce con l’obiettivo di promuovere i valori cardine del movimento: sovranità democratica, tutela del lavoro e della produzione nazionale, difesa dei confini nazionali e della sicurezza cittadina, politica estera orientata alla pace e attenzione ai bisogni reali delle comunità locali.

Sono già in programma i primi appuntamenti: domenica 14 dicembre a Firenze il pranzo con il Presidente nazionale Francesco Toscano, e mercoledì 17 dicembre l’aperitivo con il Coordinatore nazionale Marco Rizzo.

Sul territorio, la prima iniziativa sarà un volantinaggio a Livorno (sabato 13 dicembre dalle 10 alle 12 tra via del Giglio e piazza Cavallotti) per sensibilizzare i cittadini sui punti principali del programma politico di Democrazia Sovrana e Popolare.

La nuova sezione punta ora a radicarsi nella comunità attraverso incontri pubblici, attività di ascolto e momenti di partecipazione civica.

Andrea Romiti

Valerio Santi

Emiliano Pirondi

Claudio Palombo