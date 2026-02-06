Home

Uncategorized

Livorno nel diario di Geronimo Stilton: la città raccontata nel mondo

Uncategorized

6 Febbraio 2026

Livorno nel diario di Geronimo Stilton: la città raccontata nel mondo

Livorno 6 febbraio 2026 Livorno nel diario di Geronimo Stilton: la città raccontata nel mondo

Una “bellissima sorpresa” che porta Livorno nel mondo in modo accattivante e simpatico.

Così il sindaco Luca Salvetti ha commentato un’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri che, nel 2023, ha scelto anche la città labronica per rappresentare la Toscana in un progetto editoriale destinato alla rete diplomatica internazionale.

Ambasciate, rappresentanze diplomatiche, consolati e istituti italiani di cultura presenti nei diversi Paesi hanno ricevuto un diario di viaggio firmato da Geronimo Stilton, il celebre personaggio esploratore amato da grandi e piccoli.

Un racconto illustrato dedicato all’Italia e alle sue regioni, pensato per promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico del nostro Paese in una forma divulgativa e coinvolgente.

Per presentare la Toscana, Geronimo Stilton fa tappa a Livorno. Nel diario vengono raccontate alcune delle immagini simbolo della città:

la Terrazza Mascagni affacciata sul mare; il fascino della Venezia Nuova, il sapore identitario del cacciucco; l’eredità artistica di Amedeo Modigliani, le ville in stile liberty e perfino i fondali marini con i loro coralli. Un viaggio che unisce tradizione, arte e natura, restituendo un ritratto completo e dinamico della città.

A far emergere questa iniziativa è stato Andrea Sergini, funzionario dell’Ambasciata italiana a L’Avana, a Cuba. Livornese, Sergini ha scoperto con orgoglio la presenza della sua città nel diario distribuito a livello internazionale e ha condiviso la notizia.

Un gesto che racconta non solo un progetto istituzionale, ma anche il legame profondo di chi, pur lavorando lontano, continua a portare Livorno nel cuore e a valorizzarla ogni volta che ne ha l’occasione.

Un modo diverso, leggero ma efficace, di promuovere l’identità livornese nel mondo.