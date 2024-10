Home

Livorno nell’arte e nella storia, al via una nuova rassegna dedicata ai maggiori personaggi cittadini

23 Ottobre 2024

Primo appuntamento mercoledì 30 ottobre alle ore 16.30 ai Bottini dell’Olio

Prenderà il via mercoledì 30 ottobre alle ore 16.30 nella sala convegni della Biblioteca dei Bottini dell’Olio un ciclo di 6 conferenze dal titolo “Livorno nell’arte e nella storia” a cura di Marco Rossi.

Come seguito del ciclo di conferenze “Fatti e personaggi di Livorno” tenuto dal 4 al 19 settembre sulla storia della nostra città, nella nuova rassegna verranno proposti incontri mirati ad approfondire alcuni dei maggiori protagonisti cittadini che hanno segnato la storia.

Dopo il primo appuntamento dedicato a Fattori, seguirà quello relativo alla Storia dei Bagni di mare, procederà affrontando il personaggio Modigliani, il personaggio Mascagni e si concluderà con due appuntamenti su vari esponenti della Pittura livornese.

Arricchiti da fotografie ed immagini (oltre che da musiche nel caso di Mascagni), gli incontri presenteranno dati storico-biografico ed elencheranno le principali opere.

Ideatore della rassegna e relatore è Marco Rossi, una laurea in informatica conseguita all’Università di Pisa e una lunga carriera manageriale in giro per il mondo. Scrittore, divulgatore, impegnato in attività di volontariato, Rossi trova anche il tempo per collaborazioni giornalistiche redigendo articoli su personaggi che hanno lasciato un segno nella storia di Livorno.

