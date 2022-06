Home

Livorno: Niente strada a Oriana Fallaci, “la sinistra dice no e le offese ai Martiri delle Foibe”. L’intervento di Amadio (FdI)

9 Giugno 2022

Livorno 9 giugno 2022

Marcella Amadio (Fratelli d’Italia) interviene sulla decisione del consiglio comunale di non intitolare una via di Livorno ad Oriana Fallaci e sul commento relativo alle Foibe della consigliera di Potere al Popolo:

“I deliri della sinistra e le offese ai Martiri delle Foibe”

“In Consiglio Comunale abbiamo assistito a un dibattito vergognoso, con interventi assurdi da parte del PD e dei partitini di sinistra, i quali hanno votato contro l’intitolazione di una strada ad Oriana Fallaci, attaccandosi a scuse davvero patetiche.

Tuttavia, l’intervento più delirante è provenuto dalla consigliera di Potere al Popolo (ennesimo partitino inutile dei compagnucci in via di estinzione), la quale non solo vorrebbe far rimuovere le intitolazioni di illustri personaggi del secolo scorso, presenti in città (immagino la fantasia delle ragioni..), ma si è resa protagonista di un commento oltre ogni limite di decenza:

“abbiamo già toccato il fondo, intitolando, anni fa, un luogo ai Martiri delle Foibe, basta così”.

Sono orgogliosa di essere stata la promotrice, oltre 10 anni fa, dell’intitolazione, ad Antignano di “Largo dei Martiri delle Foibe”, dopo tanti anni di dure lotte in Consiglio Comunale.

Chi offende la memoria delle vittime dei massacri delle Foibe dovrebbe provare solo vergogna di se stesso”.

