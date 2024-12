Home

8 Dicembre 2024

Livorno non brilla e rischia: termina senza reti la partita con la Sangiovannese

Il Livorno non brilla e rischia grosso nella sfida casalinga contro la Sangiovannese, conclusasi con un deludente 0-0. Una prestazione opaca da parte degli amaranto, che hanno creato poche occasioni pericolose, lasciando agli avversari le opportunità migliori per portarsi in vantaggio.

Primo tempo: gli ospiti spaventano

La partita si accende già nei primi minuti con un paio di interventi decisivi di Cardelli, vero protagonista tra i pali. La Sangiovannese si avvicina al gol con un tiro su calcio di punizione all’8’, ma è al 28’ che arriva il primo grande brivido: un errore difensivo amaranto permette a Romanelli di calciare in velocità, ma il portiere del Livorno devia miracolosamente sulla traversa. Poco dopo, un altro pasticcio regala un’occasione a Rotondo, fermato ancora da uno straordinario intervento di Cardelli.

Secondo tempo: poche emozioni e sprechi nel finale

Nella ripresa, il Livorno prova a reagire. Dionisi e Rossetti combinano al 55’, ma la difesa ospite neutralizza l’azione. Frati si rende pericoloso al 65’, con un sinistro alto di poco sopra la traversa. Nel finale, gli amaranto sprecano due ghiotte occasioni: prima Bonassi al 91’ calcia alto da due passi, poi Frati al 92’ manca lo specchio della porta da posizione favorevole.

Classifica: distacco in aumento

Nonostante il pari, il Livorno aumenta il distacco sul Seravezza Pozzi, sconfitto in casa dal sorprendente Foligno, prossimo avversario degli amaranto. Tuttavia, la prestazione contro la Sangiovannese evidenzia difficoltà sia nella fase offensiva che nella gestione del gioco, con un Cardelli determinante nel salvare il risultato.

Il pari premia la Sangiovannese, che avrebbe forse meritato qualcosa di più, lasciando il Livorno a riflettere sui miglioramenti necessari per le prossime sfide.

LIVORNO – SANGIOVANNESE 0-0

LIVORNO (3-4-2-1):

Cardelli; D’Ancona (83’ Calvosa), Borri, Risaliti; Parente, Hamlili (61’ Bonassi), Bellini, Marinari (46’ Arcuri); Russo (46’ Frati), Dionisi (78’ Regoli); Rossetti.

A disposizione: Tani, Fancelli, Siniega, Luci.

All. Indiani.

SANGIOVANNESE (3-5-2):

Patata; Della Spoletina, Fumanti, Chelli; Pertica, Nannini, Sabattini, Romanelli, Pertici; Bocci (78’ Pardera), Rotondo.

A disposizione: Barberini, Orselli, Lorenzoni, Bargellini, Arrighi, Shenaj, Lombardi, Bertas.

All. Bonura.

ARBITRO: Kovacevic di Arco Riva

Ammoniti:

Russo (31’), Fumanti (26’), Marinari (43’); Romanelli (51’), Arcuri (57’), D’Ancona (67’)

