Home

Attualità

Livorno non è con Benjamin Netanyahu, condanna i crimi verso la Palestina e chiede l’interruzione dei rapporti istituzionali

Attualità

8 Luglio 2025

Livorno non è con Benjamin Netanyahu, condanna i crimi verso la Palestina e chiede l’interruzione dei rapporti istituzionali

Approvata in consiglio comunale mozione M5S

Livorno 8 luglio 2025 Livorno non è con Benjamin Netanyahu, condanna i crimi verso la Palestina e chiede l’interruzione dei rapporti istituzionali

Il Consiglio Comunale di Livorno approva la mozione M5S: ferma condanna dei crimini del governo israeliano e richiesta di stop ai rapporti istituzionali

Come Movimento 5 Stelle di Livorno annunciamo con soddisfazione che, nell’ultima seduta del Consiglio Comunale; è stata approvata a larga maggioranza una mozione presentata dal nostro gruppo consiliare. Con questa mozione si impegna il Sindaco a richiedere alla Giunta Regionale e al Presidente della Regione Toscana di assumere una posizione chiara e coraggiosa in merito alla crisi umanitaria in Palestina e contro il genocidio in corso. Con questo atto abbiamo rilanciato una iniziativa presentata in Consiglio regionale dalla nostra Capogruppo Irene Galletti.

La mozione impegna a:

Reiterare la ferma condanna della condotta genocida del governo e dell’esercito israeliani, responsabili di un sistematico sterminio della popolazione civile palestinese. Si denuncia l’uso della fame, della carestia e delle malattie come strumenti di guerra, così come; l’impedimento dell’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Tali atti costituiscono una palese violazione dei diritti umani e gravi crimini contro l’umanità.

Attivarsi per interrompere ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del governo israeliano e con gli enti a esso riconducibili, che non abbiano preso pubblicamente le distanze dal massacro in corso. Tale interruzione dovrà durare fino a quando non sarà ripristinato pienamente il rispetto del diritto internazionale.

Nel corso del dibattito in aula, il Sindaco ha annunciato che la Giunta comunale adotterà a breve un atto formale in linea con gli impegni espressi nella mozione; rafforzando così il segnale politico e istituzionale che la città di Livorno intende dare contro i crimini in corso e a sostegno della popolazione palestinese.

Ringraziamo i gruppi Buongiorno Livorno e Livorno Popolare per aver sostenuto questo atto e i gruppi di maggioranza per aver compreso l’importanza di prendere una posizione chiara sul genocidio palestinese in atto, in questo preciso momento storico.

Con questo atto; il Consiglio Comunale di Livorno si unisce alla crescente voce della società civile e delle istituzioni locali che chiedono giustizia, verità e pace. Il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo impegno per la difesa dei diritti umani e per un’azione politica coerente con i principi fondamentali del diritto internazionale.

Livorno non è con Benjamin Netanyahu, condanna i crimi verso la Palestina e chiede l’interruzione dei rapporti istituzionali

Andrea Morini

Capogruppo Movimento 5 Stelle Livorno